Le probabili formazioni di Lazio Milan: Vecino e Zaccagni scalpitano, torna un titolare

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN - Ora o mai più. La Lazio di Maurizio Sarri deve scendere dall'ottovolante. Nell'ultimo periodo ha alternato vittoria e sconfitta con incredibile costanza. Ma adesso il gioco si complica: nelle prossime due partite sfiderà Milan e Bayern Monaco, rispettivamente in Serie A e Champions League. Motivo per cui anche nelle formazioni il tecnico biancoceleste dovrà pensare a probabili cambi per gestire le forze.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio Milan

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da opporre al Milan. Ha ancora problemi di formazione, non è una novità. Ma Vecino e Zaccagni, rientrati per uno spezzone di gara a Firenze, si candidano a vestire una maglia da titolare dopo mesi. Torna anche Gila, che nell'ultimo periodo è apparso quasi imprescindibile e in casa della Fiorentina era squalificato. Al suo fianco ci sarà il grande ex di giornata: Alessio Romagnoli. Mentre sugli esterni i ballottaggi sono ancora aperti: al momento in vantaggio ci sono Marusic e Hysaj. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Poi spazio a Luis Alberto. Davanti, qualora l'arciere dovesse farcela dal primo minuto, tornerà il tridente titolare, quello completato da Immobile e Felipe Anderson. Se no, come accaduto nelle ultime settimane, spazio a Isaksen.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Gila

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria

Thiaw

Gabbia

Theo Hernandez

Bennacer

Adli

Pulisic

Loftus-Cheek

Leao

Giroud

All. Stefano Pioli

Dove vedere il match tra Lazio e Milan

Lazio - Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.