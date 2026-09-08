Probabili formazioni Lazio Milan: Gattuso sfida il suo passato, ecco il probabile undici

Giornalista sportiva con oltre vent'anni di esperienza, oggi guido la redazione di Lazionews.eu come Direttore Responsabile. Laureata con 110 e lode in "Storia, culture e religioni" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel corso della mia carriera ho unito la passione per il racconto sul campo - maturata anche attraverso una lunga esperienza come speaker radiofonica e giornalista televisiva - alle competenze digitali, specializzandomi in SEO e social media marketing per l’informazione online. Sono inoltre autrice di due libri disponibili su Amazon: "SEO da zero a cento" e il romanzo "Karluv Most".