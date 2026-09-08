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Probabili formazioni Lazio Milan: Gattuso sfida il suo passato, ecco il probabile undici

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1 ora ago

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Probabili formazioni Lazio Milan

La Lazio si prepara a ospitare il Milan all’Olimpico per la 4ª giornata di Serie A, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00, e qui vi riporteremo le probabili formazioni del match. Una sfida che mette di fronte due squadre reduci dallo stesso terremoto estivo in panchina: da una parte Gennaro Gattuso, chiamato a raccogliere l’eredità di Sarri, dall’altra Rúben Amorim, arrivato a Milano per rifondare i rossoneri dopo l’addio di Allegri. Sarà anche la partita del ritorno di Mario Gila all’Olimpico da avversario, dopo la cessione al Milan chiusa in estate.

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Le probabili formazioni di Lazio Milan

La probabile formazione della Lazio

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Sutalo, Lazzari, Przyborek, Cancellieri, Gudmundsson, Noslin.
    • Allenatore: Gennaro Gattuso

Squadra che vince, per di più in rimonta sotto di una rete, non si cambia. Questo sarà il mantra di mister Gattuso. Contro il Milan il tecnico calabrese dovrebbe schierare l’undici tipo. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Floriani Mussolini e Tavares sulle corsie laterali, mentre centralmente ancora fiducia alla coppia Doekhi-Provstgaard. A centrocampo, in cabina di regia, ancora spazio a Belahyane, in attesa del rientro di Nicolò Rovella ancora out per infortunio. Le due mezzali saranno Frattesi e Taylor, mentre in avanti largo al tridente composto da Isaksen e Zaccagni, al fianco di Pinamonti punta centrale.

La probabile formazione del Milan

  • MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cissè; Ramos.
    • Allenatore: Ruben Amorim

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Giornalista sportiva con oltre vent'anni di esperienza, oggi guido la redazione di Lazionews.eu come Direttore Responsabile. Laureata con 110 e lode in "Storia, culture e religioni" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel corso della mia carriera ho unito la passione per il racconto sul campo - maturata anche attraverso una lunga esperienza come speaker radiofonica e giornalista televisiva - alle competenze digitali, specializzandomi in SEO e social media marketing per l’informazione online. Sono inoltre autrice di due libri disponibili su Amazon: "SEO da zero a cento" e il romanzo "Karluv Most".

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1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
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