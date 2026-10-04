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Probabili formazioni Lazio Monza: Doekhi incalza Sutalo, torna Dele-Bashiru
Lazio Monza, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma: ecco le probabili formazioni del match, con Doekhi che in difesa incalza Sutalo e Dele-Bashiru che torna dall’infortunio.
Leggi anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming
Le probabili formazioni di Lazio Monza
La probabile formazione della Lazio
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zacccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Sutalo, Marusic, Leite, Lazzari, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
- Indisponibili: Rovella, Cataldi, Gudmundsson.
- In dubbio: Marusic.
- Diffidati: nessuno
- Squalificati: nessuno
Terminata la lunga sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La Lazio sfiderà il Monza di Ivan Juric, tecnico dal breve e sfortunato passato alla Roma. Gattuso ritrova qualche infortunato, vedi Dele-Bashiru e Cancellieri, mentre Rovella, Cataldi e Gudmundsson resteranno tra gli indisponibili. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Floriani e Tavares sulle fasce, mentre la coppia centrale vedrà Provstgaard con, al momento, Doekhi in vantaggio su Sutalo. Centrocampo a tre con Belahyane confermatissimo in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Frattesi e Taylor. Il tridente, salvo sorprese, sarà formato da Isaksen e Zaccagni al fianco di Noslin unica punta.
La probabile formazione del Monza
- MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson J.; Varela.
- A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Goglichidze, Maye, Bakoune, Forson, Foe Ondoa, Colombo, Mout, Tourè, Colpani, Mota, Ngonge, Zeballos.
- Allenatore: Juric.
- Indisponibili: Ciurria, Pessina, Ziolkowski.
- Diffidati: nessuno.
- Squalificati: nessuno.
Formazione tipo anche per Juric che, contro il Sassuolo in casa, ha ottenuto i primi tre punti della sua stagione. Tornqvist in porta, difesa a tre formata da Kouadio, Lucchesi e Carboni. Il quartetto di centrocampo vedrà Birindelli e Mangas sulle corsie laterali, mentre centralmente agiranno Akinsanmiro e Folorunsho. Sulla trequarti spazio a Cutrone e Robinson, alle spalle di Varela unica punta.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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|LAZIO
|13
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|Cagliari
|12
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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