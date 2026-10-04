Connect with us

NOTIZIE

Probabili formazioni Lazio Monza: Doekhi incalza Sutalo, torna Dele-Bashiru

Published

3 ore ago

on

Probabili formazioni Lazio Monza

Lazio Monza, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma: ecco le probabili formazioni del match, con Doekhi che in difesa incalza Sutalo e Dele-Bashiru che torna dall’infortunio.

Leggi anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Lazio Monza

La probabile formazione della Lazio

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zacccagni.
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Sutalo, Marusic, Leite, Lazzari, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti.
    • Allenatore: Gattuso.
    • Indisponibili: Rovella, Cataldi, Gudmundsson.
    • In dubbio: Marusic.
    • Diffidati: nessuno
    • Squalificati: nessuno

Terminata la lunga sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La Lazio sfiderà il Monza di Ivan Juric, tecnico dal breve e sfortunato passato alla Roma. Gattuso ritrova qualche infortunato, vedi Dele-Bashiru e Cancellieri, mentre Rovella, Cataldi e Gudmundsson resteranno tra gli indisponibili. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Floriani e Tavares sulle fasce, mentre la coppia centrale vedrà Provstgaard con, al momento, Doekhi in vantaggio su Sutalo. Centrocampo a tre con Belahyane confermatissimo in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Frattesi e Taylor. Il tridente, salvo sorprese, sarà formato da Isaksen e Zaccagni al fianco di Noslin unica punta.

La probabile formazione del Monza

  • MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson J.; Varela.
    • A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Goglichidze, Maye, Bakoune, Forson, Foe Ondoa, Colombo, Mout, Tourè, Colpani, Mota, Ngonge, Zeballos.
    • Allenatore: Juric.
    • Indisponibili: Ciurria, Pessina, Ziolkowski.
    • Diffidati: nessuno.
    • Squalificati: nessuno.

Formazione tipo anche per Juric che, contro il Sassuolo in casa, ha ottenuto i primi tre punti della sua stagione. Tornqvist in porta, difesa a tre formata da Kouadio, Lucchesi e Carboni. Il quartetto di centrocampo vedrà Birindelli e Mangas sulle corsie laterali, mentre centralmente agiranno Akinsanmiro e Folorunsho. Sulla trequarti spazio a Cutrone e Robinson, alle spalle di Varela unica punta.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI