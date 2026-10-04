Probabili formazioni Lazio Monza: Doekhi incalza Sutalo, torna Dele-Bashiru

Lazio Monza, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma: ecco le probabili formazioni del match, con Doekhi che in difesa incalza Sutalo e Dele-Bashiru che torna dall’infortunio.

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Le probabili formazioni di Lazio Monza

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zacccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Sutalo, Marusic, Leite, Lazzari, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti. Allenatore: Gattuso. Indisponibili: Rovella, Cataldi, Gudmundsson. In dubbio: Marusic. Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno

: Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zacccagni.

Terminata la lunga sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La Lazio sfiderà il Monza di Ivan Juric, tecnico dal breve e sfortunato passato alla Roma. Gattuso ritrova qualche infortunato, vedi Dele-Bashiru e Cancellieri, mentre Rovella, Cataldi e Gudmundsson resteranno tra gli indisponibili. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Floriani e Tavares sulle fasce, mentre la coppia centrale vedrà Provstgaard con, al momento, Doekhi in vantaggio su Sutalo. Centrocampo a tre con Belahyane confermatissimo in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Frattesi e Taylor. Il tridente, salvo sorprese, sarà formato da Isaksen e Zaccagni al fianco di Noslin unica punta.

La probabile formazione del Monza

MONZA (3-4-2-1) : Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson J.; Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Goglichidze, Maye, Bakoune, Forson, Foe Ondoa, Colombo, Mout, Tourè, Colpani, Mota, Ngonge, Zeballos. Allenatore: Juric. Indisponibili: Ciurria, Pessina, Ziolkowski. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno.

: Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson J.; Varela.

Formazione tipo anche per Juric che, contro il Sassuolo in casa, ha ottenuto i primi tre punti della sua stagione. Tornqvist in porta, difesa a tre formata da Kouadio, Lucchesi e Carboni. Il quartetto di centrocampo vedrà Birindelli e Mangas sulle corsie laterali, mentre centralmente agiranno Akinsanmiro e Folorunsho. Sulla trequarti spazio a Cutrone e Robinson, alle spalle di Varela unica punta.

di Claudio Troilo

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