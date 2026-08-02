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Probabili formazioni Lazio-Ostia Mare: Ratkov in rampa di lancio
Altra vittoria in amichevole per i biancocelesti, Ascoli-Lazio è terminata 1-2 ma a breve sarà di nuovo tempo di tornare in campo: il prossimo appuntamento è il derby, se così si vuol dire, contro l’Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi, i due tecnici pensano già a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del match in vista del 5 agosto alle 18:00.
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Le probabili formazioni di Lazio-Ostia Mare
La probabile formazione della Lazio contro l’Ostia Mare
- LAZIO (4-3-3): Motta; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Ratkov, Zaccagni.
- A disposizione: Mandas, Renzetti, Lazzari, Marusic, Bordon, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia, Artistico
- Allenatore: Gattuso.
Questo potrebbe rivelarsi l’undici titolare di Gattuso che vuole dare continuità ai suoi ma senza spremerli troppo. In porta potrebbe rivedersi Motta con la coppia centrale composta da Doekhi e Provstgaard verso la conferma , turnover invece sulle corsie esterne dove potrebbero rivedersi Mussolini e Pedraza. Conferma in vista per il centrocampo a tre con Rovella, Taylor e Dele-Bashiru che continueranno con buone probabilità a mettere minuti nelle gambe. Davanti oltre ad uno Zazzagni ritrovato e ad Noslin tutto fare, potrebbe essere il momento di Ratkov che continua a dare segnali positivi. Chissà che il serbo non potrà godere presto di una chance.
La probabile formazione dell’Ostia Mare
- OSTIA MARE: Morlupo, Castaldo, Vianni, Spinosa, Brosco, Badje, Buono, Donsah, Greco, Carbone, Tesauro.
- Allenatore: D’Antoni.
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