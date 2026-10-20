Probabili formazioni Lazio Parma: Gattuso al lavoro sull’undici titolare

Lazio Parma, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma: ecco le probabili formazioni del match.

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Le probabili formazioni di Lazio Parma

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Doekhi, Leite, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Przyborek, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti. Allenatore: Gattuso. Indisponibili: Rovella, Gudmundsson, Marusic. Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno.

: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

In vista della gara contro il Parma, l’intenzione di Gattuso sembrerebbe essere quella di battere sul ferro, finché caldo. Dunque, con tutta probabilità andrà in campo lo stesso undici uscito trionfante dall’Allianz Stadium. Tra i pali, quindi, Mandas. Davanti a lui linea a quattro difensiva con Tavares e Floriani sugli esterni e Provstgaard e Sutalo, in vantaggio su Doekhi, al centro. A centrocampo restano da monitorare le condizioni di Taylor, uscito malconcio dalla sfida di Torino; comunque, dovrebbe essere della partita. Al suo fianco Belahyane e Frattesi. Davanti, confermati ai lati Zaccagni e Isaksen, con il solito ballottaggio fra Noslin e Pinamonti per il ruolo di centravanti.

Si attendono novità sui rientri di Cancellieri, Rovella, Marusic e Gudmundsson: mentre per i primi tre potrebbe rivelarsi la settimana decisiva per il ritorno fra i convocati, per l’islandese potrebbe essere necessario più tempo.

Le possibili scelte di Gilardino

PARMA (3-5-2) : Corvi; Delprato, Troilo, D. Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabé, Valeri; E. Tourè, D. Romero. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Drobnic, Carboni, Ndiaye, Sierro, Cremaschi, Konate, Ordonez, Diallo, Lontani, De Martis, Frigan. Allenatore: Gilardino. Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist, Elphege. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno.

: Corvi; Delprato, Troilo, D. Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabé, Valeri; E. Tourè, D. Romero.

Dopo aver raccolto solo due sconfitte da quando ha raccolto l’eredità di Cuesta, Gilardino è chiamato a trovare la quadra nella formazione dei crociati. L’intenzione sembra essere quella di insistere sul 3-5-2, con il solito Corvi in porta. Davanti a lui, il trio Delprato, Troilo, Diego Carlos va verso la conferma. Sulle fasce agiranno ancora una volta Britschgi e Valeri, mentre a centrocampo sono certi del posto Keita e Bernabè. Ballottaggio per Fabbian, insidiato dalla candidatura di Sierro. In attacco ancora spazio a Touré e Romero.

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