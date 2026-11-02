Probabili formazioni Napoli Lazio: le scelte di Allegri e Gattuso

Napoli Lazio, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 8 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 12:30: ecco le probabili formazioni della sfida.

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Le probabili formazioni di Napoli Lazio

La probabile formazione del Napoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

A disposizione: Lieto, Melnyk, Pereyra, Barido, Chiummariello, Spinelli, Vergara, Giovane, Marianucci, Contini, Gilmour, Beukema.

Allenatore: Allegri

Indisponibili: Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Hojlund, Lobotka, Milinkovic, Neres, Spinazzola.

Diffidati: //

Squalificati: //

Pochi cambi in casa Napoli visti i diversi infortuni. In attesa anche della sfida di Champions League contro il Porto, la squadra di Allegri dovrebbe riproporre una formazione con Meret fra i pali e una difesa a quattro con Di Lorenzo, Marin, il ritorno di Rrahmani da titolare e Olivera. Rimangono identici alla gara contro la Juventus centrocampo e attacco con Anguissa, De Bruyne e McTominay e davanti Politano, Lang e Lucca favorito su Hojlund.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.

Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Gudmundsson.

Da valutare: Marusic, Rovella.

Diffidati: //

Squalificati: //

Dopo la quinta vittoria consecutiva della Lazio contro il Cagliari, Gennaro Gattuso riproporrà gli stessi undici della gara interna. Mandas tra i pali, solita difesa a quattro con Tavares e Floriani sulle fasce laterali, mentre fra i centrali si riconferma la coppia Sutalo e Provstgaard. Centrocampo con Taylor, Frattesi e Belahyane. Anche l’attacco rimane lo stesso, nonostante la rete di Pinamonti il favorito resta Noslin nel tridente insieme a Isaksen e Zaccagni.

Di Andrea Manassei

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