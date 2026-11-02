NOTIZIE
Probabili formazioni Napoli Lazio: le scelte di Allegri e Gattuso
Napoli Lazio, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 8 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 12:30: ecco le probabili formazioni della sfida.
Leggi anche: Napoli Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming
Le probabili formazioni di Napoli Lazio
La probabile formazione del Napoli
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.
- A disposizione: Lieto, Melnyk, Pereyra, Barido, Chiummariello, Spinelli, Vergara, Giovane, Marianucci, Contini, Gilmour, Beukema.
- Allenatore: Allegri
- Indisponibili: Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Hojlund, Lobotka, Milinkovic, Neres, Spinazzola.
- Diffidati: //
- Squalificati: //
Pochi cambi in casa Napoli visti i diversi infortuni. In attesa anche della sfida di Champions League contro il Porto, la squadra di Allegri dovrebbe riproporre una formazione con Meret fra i pali e una difesa a quattro con Di Lorenzo, Marin, il ritorno di Rrahmani da titolare e Olivera. Rimangono identici alla gara contro la Juventus centrocampo e attacco con Anguissa, De Bruyne e McTominay e davanti Politano, Lang e Lucca favorito su Hojlund.
La probabile formazione della Lazio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
- Indisponibili: Gudmundsson.
- Da valutare: Marusic, Rovella.
- Diffidati: //
- Squalificati: //
Dopo la quinta vittoria consecutiva della Lazio contro il Cagliari, Gennaro Gattuso riproporrà gli stessi undici della gara interna. Mandas tra i pali, solita difesa a quattro con Tavares e Floriani sulle fasce laterali, mentre fra i centrali si riconferma la coppia Sutalo e Provstgaard. Centrocampo con Taylor, Frattesi e Belahyane. Anche l’attacco rimane lo stesso, nonostante la rete di Pinamonti il favorito resta Noslin nel tridente insieme a Isaksen e Zaccagni.
Di Andrea Manassei
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Progetto Flaminio, nuovi documenti richiesti: c’è l’accordo con la Soprintendenza
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Marusic fuori da due mesi: ecco quando dovrebbe tornare
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Si rivede Rovella in campo: convocazione col Napoli nel mirino
-
NOTIZIE7 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato