Probabili formazioni Sassuolo Lazio: Gattuso pensa a diverse staffette

Sassuolo Lazio, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà martedì 27 ottobre alle ore 18:30 al Mapei Stadium: ecco le probabili formazioni del match.

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Le probabili formazioni di Sassuolo Lazio

La probabile formazione del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.

Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Idzes, Koné, Leysen, Boloca.

Modulo speculare alla Lazio per il Sassuolo, che dovrebbe appunto schierarsi con il classico 4-3-3 con Berardi e Luarientè esterni e Sebastiano Esposito terminale offensivo. La squadra di Aquilani è reduce da due sconfitte consecutive e contro i biancocelesti vorrà tornare a fare punti. Restano out Koné, Boloca, Idzes e Leysen.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

A disposizione: Motta, Renzetti, Tavares, Doekhi, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Przyborek, Dele-Bashiru, Isaksen, Pinamonti.

Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Rovella, Gudmundsson, Marusic.

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno.

Visto l’impegno ravvicinato con la gara contro il Parma, Gattuso non avrà tempo di recuperare nessuno, se non Pinamonti, che dovrebbe smaltire l’attacco influenzale che lo ha colpito sabato mattina. Lunedì andrà in scena la rifinitura, senza dimenticare che domenica si tornerà di nuovo in campo contro il Cagliari. Inevitabile immaginare delle staffette, per non spremere eccessivamente chi sta giocando sempre.

Se Marusic, Gudmundsson e Rovella non saranno nemmeno convocati, Cancellieri e Cataldi saranno a tutti gli effetti a disposizione del mister calabrese. Non stupirebbe di vedere almeno uno dei due dal primo minuto contro gli emiliani. Chance per Pedraza dal primo minuto, visto che Tavares è apparso piuttosto affaticato nei minuti finali contro il Parma.

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