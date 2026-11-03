Probabili formazioni Serie A, le ultime novità: chi gioca e chi rischia il posto nell’11ª giornata

La Serie A 2026/27 si prepara a vivere l’undicesima giornata di campionato, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Un turno che propone diverse sfide interessanti e che vedrà le squadre impegnate nella ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

In vista dei prossimi impegni, cresce l’attenzione sulle probabili formazioni della Serie A, con le possibili scelte degli allenatori, i giocatori in ballottaggio e gli indisponibili. Tra le partite in calendario spiccano, tra le altre, Genoa-Milan, Inter-Como, Roma-Sassuolo e Fiorentina-Juventus.

Di seguito tutte le probabili formazioni dell’11ª giornata, con moduli e principali indicazioni sulle scelte dei tecnici. Non è presente Napoli-Lazio, per la quale è disponibile un approfondimento dedicato sul nostro sito.

Venezia-Udinese: le probabili formazioni

Venerdì 6 novembre, ore 20:45

Il programma dell’undicesima giornata si apre venerdì sera con Venezia-Udinese. Nicola potrebbe affidarsi al 3-5-2, con Adams e Yeboah in avanti. In mezzo al campo possibile spazio dal primo minuto per Sohm e Busio. Lauberbach, invece, potrebbe partire dalla panchina.

Sul fronte friulano, Zanetti potrebbe adottare il 3-4-2-1, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Miller è in vantaggio su Zarraga per una maglia a centrocampo. Da verificare anche le condizioni di Solet.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Ballottaggi Venezia: Halhal-Schingtienne, Busio-Helgason, Haps-Mazzocchi.

Indisponibili Venezia: Franjic, Thierry Correia, Sverko, Adorante.

Indisponibili Udinese: Bayo, Alaba, Gueye, Solet.

Torino-Lecce: le probabili formazioni

Sabato 7 novembre, ore 15:00

Il sabato di Serie A comincia con Torino-Lecce. Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Abate potrebbe optare per qualche cambio nell’undici iniziale, affidandosi al 4-4-2.

Il Lecce dovrebbe invece confermare il 4-3-3. Di Francesco spera di recuperare Geubbels in vista della trasferta, mentre Coulibaly non sarà a disposizione per il rientro previsto alla dodicesima giornata.

Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Gineitis, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; Fatah, Stulic, Monteiro.

Indisponibili Torino: Israel, Fortini, Cacciamani, Rodríguez, Mandragora.

Indisponibili Lecce: Berisha, Coulibaly, Pierotti, Ilic, Geubbels.

Cagliari-Frosinone: le probabili formazioni

Sabato 7 novembre, ore 15:00

Tra le partite del pomeriggio c’è anche Cagliari-Frosinone. Pisacane dovrebbe schierare i rossoblù con il 4-3-2-1, ma dovrà fare a meno di Obert, espulso nella precedente gara contro la Lazio. Da verificare anche le condizioni di Fadera.

Il Frosinone dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. In attacco Birligea è in vantaggio su Bobcek per sostituire Raimondo, che resterà fuori per un mese e tornerà a disposizione a dicembre. Verso il rientro anche Oyono.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Carlos, Rodriguez, Sugawara; Adopo, Romano, Kofler; Maldini, Fazzini; Nzola.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calo’, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

Ballottaggi Frosinone: Bracaglia-Terzic, Monterisi-Cittadini, Birligea-Bobcek.

Squalificati Cagliari: Obert.

Indisponibili Cagliari: Felici, Idrissi, Deiola, Fadera.

Indisponibili Frosinone: Grillitsch, Raimondo.

Parma-Bologna: le probabili formazioni

Sabato 7 novembre, ore 18:00

Il programma del sabato prosegue con Parma-Bologna. Dopo la buona prestazione offerta a Bergamo, Gilardino potrebbe concedere una maglia da titolare a Nicolussi Caviglia, schierando la squadra con il 3-5-2.

Il Bologna di Palladino potrebbe invece presentarsi con il 3-4-3. Dopo gli impegni ravvicinati della scorsa settimana, sono possibili alcune rotazioni: Darmian, Amondarain e Mbangula potrebbero essere riproposti dal primo minuto.

Parma (3-5-2): Daffara; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Romero, Lontani.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.

Indisponibili Parma: Bernabé.

Indisponibili Bologna: Holm, Piccoli, Enem, De Silvestri.

Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

Sabato 7 novembre, ore 20:45

La giornata di sabato si chiude con Roma-Sassuolo. Gasperini dovrebbe puntare sul 3-4-2-1, ma restano da valutare le condizioni di Paulo Dybala e Rensch. Quest’ultimo è uscito nel primo tempo della partita di Manchester per un problema muscolare.

Il Sassuolo di Aquilani potrebbe invece cambiare nuovamente qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo nella sconfitta contro la Fiorentina. A centrocampo torna disponibile Thorstvedt dopo aver scontato la squalifica.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.

Indisponibili Roma: Svilar, Koné, Pellegrini, Dybala.

Indisponibili Sassuolo: Ismaël Koné, Pieragnolo, Boloca, Leysen, Paz.

Genoa-Milan: le probabili formazioni

Domenica 8 novembre, ore 15:00

Domenica si riparte con Genoa-Milan. De Rossi potrebbe concedere una nuova opportunità a Baldanzi, protagonista contro la Juventus e successivamente rimasto a riposo nella trasferta di Lecce. Il Genoa dovrebbe schierarsi con il 3-5-2.

Sul versante rossonero, Amorim valuta diverse rotazioni in vista degli impegni ravvicinati. Le scelte definitive dipenderanno anche dalla partita di Europa League in programma giovedì.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traorè, Mitaj; Colombo, Osmajic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric; Hutchinson, Rabiot, Pulisic; Ramos.

Indisponibili Genoa: Venturino, Drameh, Havel, Ellertsson, Nuredini.

Indisponibili Milan: Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori.

Monza-Atalanta: le probabili formazioni

Domenica 8 novembre, ore 15:00

Sempre domenica pomeriggio è in programma Monza-Atalanta. Juric potrebbe dover rinunciare a Ngonge, alle prese con un problema muscolare accusato nel finale della partita contro il Bologna. Il Monza dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1.

Situazione più complicata per l’Atalanta, che arriva all’appuntamento con diversi giocatori indisponibili. Sarri rischia di non recuperare nessun difensore in vista della trasferta, con l’impegno di Europa League del giovedì che potrebbe incidere sulle scelte.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Indisponibili Monza: Pessina, Ziólkowski, Maye, Folorunsho, Ngonge.

Indisponibili Atalanta: Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Kolasinac, Bellanova, Kristensen, Gaetano.

Inter-Como: le probabili formazioni

Domenica 8 novembre, ore 18:00

L’Inter ospita il Como in una sfida che arriva dopo gli impegni europei delle due squadre. Chivu deve valutare quanto ricorrere al turnover dopo il derby e la vittoria per 3-0 contro il Feyenoord in Champions League. Dimarco, Zielinski e Pio Esposito dovrebbero comunque essere confermati nell’undici iniziale.

Il Como di Fabregas prepara invece le scelte in vista della trasferta di Milano, tenendo conto anche dell’impegno di Champions League contro il Lens.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Ricci; Da Cunha, Caqueret, Baturina; Nico Paz.

Ballottaggi Inter: Dimarco-Carlos Augusto, Zielinski-Mkhitaryan.

Ballottaggi Como: Sanchez-Butez, Perrone-Milla, Ricci-Douvikas.

Indisponibili Inter: Stones, Lautaro Martínez, Jones, Luis Henrique.

Indisponibili Como: Diao, Rodríguez, Kean, Addai.

Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

Domenica 8 novembre, ore 20:45

A chiudere l’undicesima giornata sarà Fiorentina-Juventus. Vanoli dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Fagioli e Dragusin tra i possibili protagonisti della sfida contro la loro ex squadra.

La Juventus di Spalletti dovrebbe invece schierarsi con il 4-4-2. Il tecnico bianconero deve valutare le condizioni di McKennie, uscito dalla partita contro il Napoli per un affaticamento muscolare. Anche l’impegno europeo in casa dell’AZ Alkmaar potrebbe incidere sulle scelte di formazione.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Juventus (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Zhegrova, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.

Indisponibili Fiorentina: Parisi, Ranieri, Pongracic.

Indisponibili Juventus: Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Francisco Conceição, Çelik, González, McKennie.

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