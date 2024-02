Le probabili formazioni di Torino Lazio: torna Romagnoli, tanti ballottaggi

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO - La Lazio di Maurizio Sarri ha una missione: dimenticare la sconfitta patita con il Bologna e riiniziare a macinare punti in campionato. Per farlo bisognerà vincere sul campo del Torino. Una squadra in forma, che nell'anno nuovo non ha ancora perso. È praticamente uno scontro diretto. Biancocelesti e granata si giocano nell'impianto piemontese una partita che vale tanto. Perciò i due allenatori, nel pensare alle probabili formazioni da mandare in campo, riflettono su scelte e calciatori da recuperare.

Serie A, le probabili formazioni di Torino Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da opporre al Torino. Ha problemi in attacco, dove Zaccagni continua a rimanere fuori dalla lista dei convocati per un problema al piede. Mancherà anche Rovella, infortunato. Romagnoli e Vecino, invece, rientrano dalla squalifica e si candidano a partire dal primo minuto. A guidare la difesa, quindi, tornerà il difensore romano. Al suo fianco ci sarà Gila, ormai titolare inamovibile. Sugli esterni, invece, si muoveranno con ogni probabilità Marusic e Luca Pellegrini. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Assieme al francese ci saranno Cataldi e Luis Alberto. L'attacco, invece, è praticamente obbligato: Immobile e Castellanos si giocano una maglia da titolare al centro, Felipe Anderson e Isaksen saranno le ali.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Gila

Romagnoli

Lu. Pellegrini

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Castellanos

Isaksen

All. Maurizio Sarri

TORINO (3-4-1-2)

V. Milinkovic-Savic

Djidji

Lovato

Masina

Bellanova

Ricci

Linetty

Lazaro

Vlasic

Sanabria

Zapata

All. Ivan Juric

Dove vedere il match tra Lazio e Torino

La sfida tra Torino e Lazio sarà trasmessa su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. La gara, inoltre, si potrà vedere anche su Sky Sport, oltre che da dispositivo mobile con l'app Sky Go.