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Probabili formazioni Torino Lazio: ecco su chi punterà Gattuso
Vittoria contro il Lecce e primo posto confermato per la Lazio che sabato 28 novembre tornerà in campo alle 18:00 per sfidare il Torino in trasferta: queste sono le probabili formazioni del match.
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Le probabili formazioni di Torino Lazio
La probabile formazione del Torino
- TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajili, Comuzzo; Aboukhlal, Gineitis, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone.
- A disposizione: Mascardi, Siviero, Comert, Rodriguez, Patterson, Fortini, Oristanio, Casadei, Fitz-Jim, Vlasic, Ilkhan, Zapata, Pellegri, Kulenovic.
- Allenatore: Abate.
- Indisponibili: Nessuno.
- Da valutare: Belghali.
- Diffidati: Nessuno.
- Squalificati: Nessuno.
Il Torino viene da una sconfitta forse immeritata contro il Napoli e proverà a rilanciarsi il casa contro la Lazio ripartendo da alcune certezze. In porta verrà confermato Perri vista anche l’indisponibilità di Israele. Davanti a sé ci dovrebbero essere i soliti tre difensori: Ismajili al centro accompagnato da Coco e Comuzzo. Gli esterni a centrocampo dovrebbero invece essere Cacciamani da un lato e Aboukhlala dall’altro, quest’ultimo entrato contro il Napoli dopo l’infortunio di Belghali. I tre centrocampisti dovrebbero invece risponderei ai nomi di Gineitis, Mandragora e Braganca con Casadei e Fitz-Jim in lista per un posto. Davanti Adamas e Simeone vanno verso la conferma.
La probabile formazione della Lazio
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Leite, Rovella, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Gudmundsson.
- Allenatore: Gattuso.
- Indisponibili: Zaccagni, Tavares, Sutalo, Marusic.
- Da valutare: Nessuno.
- Diffidati: Nessuno.
- Squalificati: Nessuno.
Gattuso dovrebbe continuare ad affidarsi al solito blocco. Mandas come al solito si piazzerà tra i pali e avanti a sé dovrebbero esserci Doekhi e Provstgaard con Leite pronto a giocarsi il posto con il suo ex compagno ai tempi dell’Union Berlino. Ai lati Floriani e Pedraza in attesa del recupero di Tavares e Marusic. A centrocampo si ripartirà da Belahayane al centro e da Frattesi e Taylor nel ruolo di mezzali. Davanti il tridente sarà ancora composto da Isaksen e Noslin con Pinamonti centravanti.
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