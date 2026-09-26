Probabili formazioni Turchia Italia: Mancini cambia, Frattesi verso la titolarità

Dopo la brutta sconfitta e pessima prestazione contro il Belgio, condita anche dai fischi all’inno belga prima del calcio d’inizio, l’Italia del Ct Mancini è chiamata al cambio di passo; il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, avversario ostico ma uscito sconfitto con la Francia nella prima uscita di Nations League, match del quale vi sveleremo le probabili formazioni.

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Le probabili formazioni di Turchia Italia

La probabile formazione della Turchia

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Özcan, Yüksek; Güler, Aktürkoğlu, Aydın; Yılmaz. A disposizione: Akgun, Elmali, Gul, Kabak, Kabasakal, Kahveci, Kocuk, Simsir, Topcu, Uzun. Ct: Vincenzo Montella. Squalificati: Cakir. Indisponibili: Calhanoglu, Muldur, Yildiz.

Bayindir; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Özcan, Yüksek; Güler, Aktürkoğlu, Aydın; Yılmaz.

Alcune modifiche per il Ct Montella in vista della sfida con gli azzurri. La prima, obbligata, riguarda la porta. Cakir è stato espulso nel match contro la Francia e per questo contro l’Italia, in porta, ci sarà Bayindir. Difesa a quattro confermata, con Celik e Kadioglu sulle fasce mentre centralmente agiranno Demiral e Bardakci. Davanti alla difesa spazio a Ozcan e Yusek, mentre sulla trequarti agirà Akturkoglu affiancato da Guler e Aydin, rispettivamente a destra e a sinistra. Davanti, unica punta, sarà Yilmaz.

La probabile formazione dell’Italia

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Zaniolo, P. Esposito, Raspadori. A disposizione: Ahanor, Carnesecchi, Doumbia, Barella, Di Lorenzo, Maldini, Mandragora, Cambiaghi, Scalvini, Scamacca, Vicario, Zoma. Ct: Roberto Mancini. Indisponibili: Cambiaso, Cristante, Dimarco, Locatelli, Meret, Spinazzola.

: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Zaniolo, P. Esposito, Raspadori.

Roberto Mancini potrebbe rivoluzionare molto in vista della Turchia. Gigio Donnarumma confermatissimo tra i pali, ma la difesa potrebbe cambiare. Torna Bastoni dalla squalifica che farà coppia centrale con Mancini. Sulle corsie laterali, Kayode potrebbe far rifiatare a destra Di Lorenzo e Ruggeri a sinistra Calafiori. In mediana, Fagioli è in pole per prendere le redini del centrocampo, affiancato da Frattesi e Tonali. Nel tridente d’attacco, a destra crescono le chances di Zaniolo di partire dal primo minuto al posto di uno spento Kean, così come a sinistra spazio a Raspadori al posto di Cambiaghi. La punta, confermata, dovrebbe essere Pio Esposito.

di Claudio Troilo

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