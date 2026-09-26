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Probabili formazioni Turchia Italia: Mancini cambia, Frattesi verso la titolarità

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2 ore ago

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Probabili formazioni Turchia Italia

Dopo la brutta sconfitta e pessima prestazione contro il Belgio, condita anche dai fischi all’inno belga prima del calcio d’inizio, l’Italia del Ct Mancini è chiamata al cambio di passo; il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, avversario ostico ma uscito sconfitto con la Francia nella prima uscita di Nations League, match del quale vi sveleremo le probabili formazioni.

Leggi anche: Turchia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League

Le probabili formazioni di Turchia Italia

La probabile formazione della Turchia

  • TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Özcan, Yüksek; Güler, Aktürkoğlu, Aydın; Yılmaz. 
    • A disposizione: Akgun, Elmali, Gul, Kabak, Kabasakal, Kahveci, Kocuk, Simsir, Topcu, Uzun.
    • Ct: Vincenzo Montella.
    • Squalificati: Cakir.
    • Indisponibili: Calhanoglu, Muldur, Yildiz.

Alcune modifiche per il Ct Montella in vista della sfida con gli azzurri. La prima, obbligata, riguarda la porta. Cakir è stato espulso nel match contro la Francia e per questo contro l’Italia, in porta, ci sarà Bayindir. Difesa a quattro confermata, con Celik e Kadioglu sulle fasce mentre centralmente agiranno Demiral e Bardakci. Davanti alla difesa spazio a Ozcan e Yusek, mentre sulla trequarti agirà Akturkoglu affiancato da Guler e Aydin, rispettivamente a destra e a sinistra. Davanti, unica punta, sarà Yilmaz.

La probabile formazione dell’Italia

  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Zaniolo, P. Esposito, Raspadori.
    • A disposizione: Ahanor, Carnesecchi, Doumbia, Barella, Di Lorenzo, Maldini, Mandragora, Cambiaghi, Scalvini, Scamacca, Vicario, Zoma.
    • Ct: Roberto Mancini.
    • Indisponibili: Cambiaso, Cristante, Dimarco, Locatelli, Meret, Spinazzola.

Roberto Mancini potrebbe rivoluzionare molto in vista della Turchia. Gigio Donnarumma confermatissimo tra i pali, ma la difesa potrebbe cambiare. Torna Bastoni dalla squalifica che farà coppia centrale con Mancini. Sulle corsie laterali, Kayode potrebbe far rifiatare a destra Di Lorenzo e Ruggeri a sinistra Calafiori. In mediana, Fagioli è in pole per prendere le redini del centrocampo, affiancato da Frattesi e Tonali. Nel tridente d’attacco, a destra crescono le chances di Zaniolo di partire dal primo minuto al posto di uno spento Kean, così come a sinistra spazio a Raspadori al posto di Cambiaghi. La punta, confermata, dovrebbe essere Pio Esposito.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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