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Probabili formazioni Udinese Lazio: Rovella out, Isaksen possibile dal primo minuto

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5 ore ago

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Probabili formazioni Udinese Lazio

Udinese Lazio, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è in programma per lunedì 7 settembre alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine: ecco le probabili formazioni del match, nelle scelte di Gattuso e Runjaic.

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Le probabili formazioni di Udinese Lazio

La probabile formazione dell’Udinese contro la Lazio

  • UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.
    • Allenatore: Runjaic.

La probabile formazione della Lazio contro l’Udinese

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. 
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pinamonti.
    • Allenatore: Gattuso.

Qualche cambio obbligato che mister Gattuso dovrà fare, vedi l’infortunio di Rovella, e qualche scelta tecnica relativa al ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Mandas confermato tra i pali, difesa a quattro con Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle corsie esterne, mentre Doekhi e Provstgaard agiranno come coppia centrale. A centrocampo, salvo sorprese, la cabina di regia verrà affidata a Reda Belahyane, mentre come mezzali saranno confermati Frattesi e Taylor. In attacco, Isaksen potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, Zaccagni a sinistra e Boulaye Dia punta centrale. Se il senegalese andrà al Rennes, invece, dal primo minuto verrà schierato Andrea Pinamonti.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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4 LAZIO 6 2
5 Udinese 4 2
6 Como 4 2
7 Roma 3 1
8 Lecce 3 1
9 Atalanta 3 1
10 Frosinone 3 2
11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Cagliari 3 2
14 Bologna 0 1
15 Torino 0 1
16 Genoa 0 2
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