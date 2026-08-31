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Probabili formazioni Udinese Lazio: Rovella out, Isaksen possibile dal primo minuto
Udinese Lazio, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è in programma per lunedì 7 settembre alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine: ecco le probabili formazioni del match, nelle scelte di Gattuso e Runjaic.
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Le probabili formazioni di Udinese Lazio
La probabile formazione dell’Udinese contro la Lazio
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.
- Allenatore: Runjaic.
La probabile formazione della Lazio contro l’Udinese
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
Qualche cambio obbligato che mister Gattuso dovrà fare, vedi l’infortunio di Rovella, e qualche scelta tecnica relativa al ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Mandas confermato tra i pali, difesa a quattro con Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle corsie esterne, mentre Doekhi e Provstgaard agiranno come coppia centrale. A centrocampo, salvo sorprese, la cabina di regia verrà affidata a Reda Belahyane, mentre come mezzali saranno confermati Frattesi e Taylor. In attacco, Isaksen potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, Zaccagni a sinistra e Boulaye Dia punta centrale. Se il senegalese andrà al Rennes, invece, dal primo minuto verrà schierato Andrea Pinamonti.
di Claudio Troilo
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