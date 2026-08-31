Probabili formazioni Udinese Lazio: Rovella out, Isaksen possibile dal primo minuto

Udinese Lazio, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è in programma per lunedì 7 settembre alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine: ecco le probabili formazioni del match, nelle scelte di Gattuso e Runjaic.

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Le probabili formazioni di Udinese Lazio

La probabile formazione dell’Udinese contro la Lazio

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. Allenatore: Runjaic.

Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.

La probabile formazione della Lazio contro l’Udinese

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pinamonti. Allenatore: Gattuso.

Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Qualche cambio obbligato che mister Gattuso dovrà fare, vedi l’infortunio di Rovella, e qualche scelta tecnica relativa al ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Mandas confermato tra i pali, difesa a quattro con Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle corsie esterne, mentre Doekhi e Provstgaard agiranno come coppia centrale. A centrocampo, salvo sorprese, la cabina di regia verrà affidata a Reda Belahyane, mentre come mezzali saranno confermati Frattesi e Taylor. In attacco, Isaksen potrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra, Zaccagni a sinistra e Boulaye Dia punta centrale. Se il senegalese andrà al Rennes, invece, dal primo minuto verrà schierato Andrea Pinamonti.

di Claudio Troilo

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