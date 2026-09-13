Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze

Venezia Lazio, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si gioca sabato 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Penzo del capoluogo veneto: ecco le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Stroppa e Gattuso.

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Le probabili formazioni di Venezia Lazio

La probabile formazione del Venezia

VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa

: Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Bordon, Cataldi, Farcomeni, Gudmundsson, Isaksen, Lazzari, Leite, Motta, Pedraza, Pinamonti, Przyborek, Renzetti, Serra. Allenatore: Gattuso

: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Una Lazio che potrebbe presentarsi al Penzo di Venezia con lo stesso undici titolare sceso in campo all’Olimpico contro il Milan. Mandas confermatissimo in porta, quartetto difensivo composto da Floriani e Tavares sulle corsie laterali e Sutalo e Provstgaard al centro della difesa. Doekhi, operato alla mano, dovrebbe tornare arruolabile dopo la sosta, ma tenterà di accorciare i tempi ed esserci a Venezia.

A centrocampo, con Rovella ancora infortunato, spazio a Belahyane in regia, mentre le due mezzali saranno i soliti Frattesi e Taylor. In attacco, confortati dai gol contro il Milan, dovrebbero essere confermati Cancellieri a destra e Noslin punta centrale, con Zaccagni che agirà sulla sinistra.

di Claudio Troilo

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