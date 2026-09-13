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Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze

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4 ore ago

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Probabili formazioni Venezia Lazio

Venezia Lazio, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si gioca sabato 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Penzo del capoluogo veneto: ecco le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Stroppa e Gattuso.

Leggi anche: VENEZIA-LAZIO: numeri, precedenti, statistiche e curiosità del match

Le probabili formazioni di Venezia Lazio

La probabile formazione del Venezia

  • VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams.
    • Allenatore: Stroppa

La probabile formazione della Lazio

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
    • A disposizione: Bordon, Cataldi, Farcomeni, Gudmundsson, Isaksen, Lazzari, Leite, Motta, Pedraza, Pinamonti, Przyborek, Renzetti, Serra.
    • Allenatore: Gattuso

Una Lazio che potrebbe presentarsi al Penzo di Venezia con lo stesso undici titolare sceso in campo all’Olimpico contro il Milan. Mandas confermatissimo in porta, quartetto difensivo composto da Floriani e Tavares sulle corsie laterali e Sutalo e Provstgaard al centro della difesa. Doekhi, operato alla mano, dovrebbe tornare arruolabile dopo la sosta, ma tenterà di accorciare i tempi ed esserci a Venezia.

A centrocampo, con Rovella ancora infortunato, spazio a Belahyane in regia, mentre le due mezzali saranno i soliti Frattesi e Taylor. In attacco, confortati dai gol contro il Milan, dovrebbero essere confermati Cancellieri a destra e Noslin punta centrale, con Zaccagni che agirà sulla sinistra.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Sassuolo 4 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Bologna 1 3
17 Parma 1 3
18 Monza 1 3
19 Genoa 1 4
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