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LAZIO PRIMAVERA

Settore giovanile: il programma del weekend

Published

3 ore ago

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Campo da calcio

Il fine settimana che chiude il mese di settembre è a ranghi ridotti: sono solamente tre le squadre biancocelesti impegnate tra sabato 26 e domenica 27; vediamo il programma del settore giovanile delle aquile.

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Il programma del weekend del settore giovanile

Come consuetudine, il sabato saranno protagonisti i ragazzi classe 2013, impegnati nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Nella loro seconda giornata, la Lazio di mister Igor Spiridigliozzi fa visita al Trastevere, con l’intenzione di dare seguito al primo successo ottenuto contro l’Academy Ladispoli. 

Domenica, è la volta di Under 15 e Under 16, le due compagini biancocelesti sfidano i pari età della Fiorentina. Nella terza giornata di campionato, le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni, sono le prime a scendere in campo al ‘Viola Park’. La Lazio è a punteggio pieno dopo le vittorie con Avellino ed Arezzo, e affronta i toscani con quattro punti dopo la vittoria con il Benevento e il pareggio contro il Frosinone. I biancocelesti hanno nel mirino il terzo successo.

Nel campionato Under 16 abbiamo un big match d’alta quota tra le prime della classe. Lazio e Fiorentina si trovano a punteggio pieno dopo le vittorie nelle prime due giornate. Si tratta dunque di una ghiotta occasione per i biancocelesti guidati da Simone Rughetti per lasciarsi alle spalle una diretta concorrente e rimanere in vetta alla classifica. Under 18 e Under 17 godono invece di unturno di riposo, dovuto agli impegni delle Nazionali di categoria.

Il programma completo del settore giovanile

Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B: SOSTA

Under 16 Serie A e B – 3^ Giornata: FIORENTINA-LAZIO

Domenica 27 Settembre, ore 17, ‘Viola Park Stadio Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)

UNDER 15 Serie A e B – 3^ Giornata: FIORENTINA-LAZIO

Domenica 27 Settembre, ore 15, ‘Viola Park Stadio Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)

UNDER 14 Regionali Eccellenza – 2^ Giornata: TRASTEVERE-LAZIO

Sabato 26 Settembre, ore 14:30, ‘Trastevere Stadium’ – Roma

Redazione Lazionews.eu
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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
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