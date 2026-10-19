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Provstgaard in gol: quando è stata l’ultima volta?

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2 ore ago

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Provstgaard Gol Lazio Danimarca

Oliver Provstgaard ha trovato il suo primo gol con la maglia della Lazio, e per farlo non poteva scegliere uno scenario migliore, dato che il suo colpo di testa ha aperto le marcature di Juventus Lazio, partita poi vinta 0-3 dai biancocelesti. Ma a quando risaliva il suo ultimo gol? Per trovarlo dobbiamo tornare a marzo 2024, ai tempi del Velje, in Danimarca. Ora dopo due anni può esultare di nuovo, ma con la maglia biancoceleste.

Leggi anche: Marchegiani elogia la Lazio: “Gattuso ha costruito una squadra forte”

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