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“Lotito libera la Lazio”: la protesta dei laziali arriva anche al GP d’Italia

Published

6 ore ago

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Protesta Lotito tifosi Lazio gp Italia formula uno

La protesta dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Lotito non si arresta e non tocca solo gli stadi di calcio; in Formula 1, nel corso del GP d’Italia a Monza, sull’asfalto è apparsa la scritta “Lotito libera la Lazio“.

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La protesta dei tifosi contro Lotito anche al GP d’Italia

Lotito libera la Lazio“, questa è la scritta che è apparsa sull’asfalto della pista dell’autodromo di Monza dopo il GP d’Italia di Formula 1 vinto da Kimi Antonelli. Tra le numerose scritte apparse dopo la premiazione, è saltata all’occhio quella che riguardava il patron biancoceleste. Il messaggio comparso a Monza testimonia quanto la frattura tra una parte della tifoseria e la proprietà biancoceleste sia diventata un tema capace di andare oltre lo stadio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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