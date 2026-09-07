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“Lotito libera la Lazio”: la protesta dei laziali arriva anche al GP d’Italia
La protesta dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Lotito non si arresta e non tocca solo gli stadi di calcio; in Formula 1, nel corso del GP d’Italia a Monza, sull’asfalto è apparsa la scritta “Lotito libera la Lazio“.
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La protesta dei tifosi contro Lotito anche al GP d’Italia
“Lotito libera la Lazio“, questa è la scritta che è apparsa sull’asfalto della pista dell’autodromo di Monza dopo il GP d’Italia di Formula 1 vinto da Kimi Antonelli. Tra le numerose scritte apparse dopo la premiazione, è saltata all’occhio quella che riguardava il patron biancoceleste. Il messaggio comparso a Monza testimonia quanto la frattura tra una parte della tifoseria e la proprietà biancoceleste sia diventata un tema capace di andare oltre lo stadio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
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|6
|3
|8
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|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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