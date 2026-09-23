La protesta dei tifosi della Lazio arriva in Inghilterra, The Times spiega la situazione

Non è più una vicenda solo a livello nazionale, la protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito ormai è nota in tutto il mondo: emblematico l’articolo del The Times, quotidiano inglese, che approfondisce la vicenda sulla sue colonne.

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The Times, importante quotidiano inglese, parla della protesta dei tifosi della Lazio.

La protesta dei tifosi della Lazio è arrivata oltremanica. Il famoso quotidiano The Times ne ha parlato in un lungo articolo pubblicato oggi, 23 settembre 2026. “Il peccato di Lotito, secondo i sostenitori, era stato quello di non aver utilizzato a sufficienza i proventi della sua impresa di pulizie per acquistare giocatori di punta.

A causa del malessere del club e della presunta incapacità del proprietario di investire, i tifosi hanno boicottato le partite casalinghe quest’anno, conferendo allo stadio Olimpico un’atmosfera spettrale”.

The Times sottolinea come la protesta abbia trovato seguito anche fra i tifosi vip.

“Il suo problema è che tra i parlamentari di Meloni ci sono molti tifosi arrabbiati e anti-Lotito, e anche il governatore della Regione di Roma, Francesco Rocca, nominato da Meloni, ha chiesto le dimissioni di Lotito e si è unito ai manifestanti a luglio.

I tifosi della Lazio hanno capito di avere anch’essi un potere politico e hanno minacciato di smettere di votare per Forza Italia se Lotito non si fosse dimesso, facendo scattare l’allarme in seno al governo”.

The Times su Lotito.

“Lotito è come un sopravvissuto di un’altra epoca, ancora saldamente invischiato nel groviglio romano di consigli di amministrazione, parlamento e tifosi arrabbiati”.

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