La protesta dei tifosi coglie nel segno: per la Lazio un crac da 20 milioni di euro!

Il comunicato della tifoseria della Lazio in merito agli abbonamenti allo stadio nella prossima stagione può indebolire ulteriormente le già scarne casse della società: ecco quanto potrebbe incidere il boicottaggio del popolo biancoceleste.

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La protesta dei tifosi della Lazio può mettere in ginocchio la società.

Lo scorso anno, in maniera quasi inspiegabile, la Lazio registrò 29.918 abbonati. Nel corso della stagione però, le cose sono drasticamente cambiate. La tifoseria biancoceleste ha deciso, nella quasi totalità, di lasciare vuoti gli spalti per protestare contro la gestione Lotito. L’intenzione del pubblico di fede laziale sembrerebbe essere quella di continuare fino a quando non accadrà qualcosa di importante, che sia una cessione del club o un cambio di atteggiamento da parte del patron.

Con una Lazio che per il secondo anno consecutivo non parteciperà alle competizioni europee, il taglio dei ricavi da abbonamenti e da botteghino può influire in maniera molto rilevante sulle casse del club. Nella peggiore delle ipotesi, il Corriere dello Sport quantifica le perdite in 20 milioni di euro.

La stima del Corriere dello Sport sulle perdite che causerebbe la protesta dei tifosi della Lazio.

“I ricavi da gara totali della stagione 2024-25 furono 22,9 milioni di euro (27,7 milioni nel 2023-24). Gli abbonati erano stati 29.036, nel conto c’erano le partite europee. I ricavi da gara calcolabili precisamente nella stagione chiusa a maggio sono legati alla semestrale del 31 dicembre scorso: 8,7 milioni (9,9 milioni nel primo semestre 2024-25). Nel dettaglio: 4,713 milioni (ricavi da gara) e 3,962 milioni (da abbonamenti). In questo caso il conteggio tiene conto delle partite giocate da fine agosto a fine dicembre. Da gennaio a maggio l’arco di tempo è maggiore e maggiori sono le proporzioni dei calcoli.

Il gettito totale che hanno prodotto i 29.918 abbonati della stagione 2025-26 si conoscerà con precisione nella prossima semestrale. I 3,962 milioni incassati fino a dicembre, al doppio, generano un incasso di 7,924 milioni. La cifra totale può essere leggermente superiore, tra 8 e 9 milioni”. Queste sono le stime calcolate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Tifosi scatenati anche con le pay tv: la protesta ha già cominciato ad incidere.

La tifoseria della Lazio non si è limitata a disertare lo stadio, ma ha preso di mira anche le pay tv. I ricavi televisivi erano scesi da 53,7 milioni a 29,5 milioni nei primi sei mesi del 2025. Con le numerose disdette segnalate sui social da una grandissima quantità di supporter biancocelesti, che hanno addotto come motivazione la presenza di Lotito alla presidenza della Lazio, il rischio che le cose peggiorino è concreto.

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