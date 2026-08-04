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L’eco della protesta in Spagna: “L’allontanamento un gesto d’amore”
La protesta dei tifosi della Lazio nei confronti della gestione del presidente Lotito, che ha portato allo svuotamento dell’Olimpico nelle ultime partite della scorsa stagione e al boicottaggio della campagna abbonamenti per il prossimo anno, fa rumore anche in Spagna: il quotidiano As ha elogiato il comportamento dei sostenitori biancocelesti.
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Olimpico vuoto: in Spagna sottolineano la protesta dei tifosi della Lazio
La protesta dei tifosi della Lazio è arrivata anche in Spagna. As, uno dei quotidiani più importanti della penisola iberica, ha sottolineato l’atto d’amore dei tifosi della Lazio, disposti ad allontanarsi dalla squadra per restare fedeli alle proprie posizioni. Lo strappo causato dalla gestione di Lotito è totale e il 93,3% dei tifosi ha deciso di non aderire alla campagna abbonamenti per la stagione, non rinnovando la propria tessera, ma continuando a far sentire il proprio affetto nelle partite in trasferta. Così, i laziali sono diventati l’esempio del folle amore che può provarsi nei confronti della propria squadra del cuore.
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