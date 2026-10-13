La protesta dei tifosi della Lazio arriva nuovamente negli USA: ecco il VIDEO

La protesta dei tifosi della Lazio, ancora una volta, travalica i confini nazionali e sconfina negli USA: negli studi di CBS Sports Golazo, su Paramount +, gli ospiti in studio hanno dibattuto sulla situazione che sta vivendo il club biancoceleste.

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La protesta dei tifosi della Lazio sbarca nuovamente negli USA

Dibattito acceso, vivo, animato da diversi interrogativi che i vari ospiti si sono posti: con questo grande inizio di stagione della Lazio, i tifosi continueranno a protestare oppure i successi della squadra potrebbero cambiare lo scenario? E cosa accadrebbe se la formazione biancoceleste riuscisse addirittura a conquistare un posto in Champions League? Quesiti che interrogano anche qui, nella Capitale, tutti i tifosi biancocelesti. Un dilemma difficile da sciogliere e che logora dentro ogni laziale.

Lazio are delivering on the pitch… but the stands remain empty 👀 With the Biancocelesti flying this season, @IFTVMarco and @MikeGrella10 discuss if fans should continue their protest or return to support their team?🧐 Watch Serie A on @paramountplus 📺 https://t.co/N0beK1UpMH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 11, 2026

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