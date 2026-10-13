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La protesta dei tifosi della Lazio arriva nuovamente negli USA: ecco il VIDEO
La protesta dei tifosi della Lazio, ancora una volta, travalica i confini nazionali e sconfina negli USA: negli studi di CBS Sports Golazo, su Paramount +, gli ospiti in studio hanno dibattuto sulla situazione che sta vivendo il club biancoceleste.
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La protesta dei tifosi della Lazio sbarca nuovamente negli USA
Dibattito acceso, vivo, animato da diversi interrogativi che i vari ospiti si sono posti: con questo grande inizio di stagione della Lazio, i tifosi continueranno a protestare oppure i successi della squadra potrebbero cambiare lo scenario? E cosa accadrebbe se la formazione biancoceleste riuscisse addirittura a conquistare un posto in Champions League? Quesiti che interrogano anche qui, nella Capitale, tutti i tifosi biancocelesti. Un dilemma difficile da sciogliere e che logora dentro ogni laziale.
Lazio are delivering on the pitch… but the stands remain empty 👀 With the Biancocelesti flying this season, @IFTVMarco and @MikeGrella10 discuss if fans should continue their protest or return to support their team?🧐 Watch Serie A on @paramountplus 📺 https://t.co/N0beK1UpMH— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 11, 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
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|5
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|Monza
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|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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