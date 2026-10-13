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La protesta dei tifosi della Lazio arriva nuovamente negli USA: ecco il VIDEO

Published

27 minuti ago

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Protesta tifosi Lazio Usa

La protesta dei tifosi della Lazio, ancora una volta, travalica i confini nazionali e sconfina negli USA: negli studi di CBS Sports Golazo, su Paramount +, gli ospiti in studio hanno dibattuto sulla situazione che sta vivendo il club biancoceleste.

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La protesta dei tifosi della Lazio sbarca nuovamente negli USA

Dibattito acceso, vivo, animato da diversi interrogativi che i vari ospiti si sono posti: con questo grande inizio di stagione della Lazio, i tifosi continueranno a protestare oppure i successi della squadra potrebbero cambiare lo scenario? E cosa accadrebbe se la formazione biancoceleste riuscisse addirittura a conquistare un posto in Champions League? Quesiti che interrogano anche qui, nella Capitale, tutti i tifosi biancocelesti. Un dilemma difficile da sciogliere e che logora dentro ogni laziale.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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