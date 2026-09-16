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Nuovo striscione contro Lotito, la protesta è più viva che mai

Published

2 ore ago

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Tifosi Lazio

L‘inchiesta della Procura di Roma, che vedrebbe coinvolti anche Bisignani e Masi, non sembra aver avuto ripercussioni sulla protesta dei tifosi della Lazio: un nuovo striscione contro Lotito sarebbe apparso a Nepi.

LEGGI ANCHE: Lotito all’attacco, la Procura deve indagare su quattro fatti specifici

Continua la protesta dei tifosi della Lazio: nuovo striscione contro Lotito.

Non ha sortito alcun effetto sulla protesta dei tifosi biancocelesti, l’indagine avviata dalla Procura di Roma. I supporter della Lazio hanno esposto un nuovo striscione contro Lotito nei pressi di Nepi: “Sappiamo leggere i bilanci…Consob e Istituzioni i tuoi agganci”, “Vai cercando i mandanti? La totalità del Popolo Laziale…tutti quanti!” e infine un chiarissimo “Libera La Lazio”. 

Questo sembra un chiaro segnale del fatto che il dissenso a oltranza del popolo laziale non abbia nulla a che vedere con i fatti delle indagini della Procura capitolina, nelle quali si ipotizzava una regia occulta dietro le manifestazioni dei tifosi biancocelesti.

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