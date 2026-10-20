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La protesta dei tifosi continua: Olimpico vuoto anche contro il Parma

Published

49 minuti ago

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I risultati positivi ottenuti dalla Lazio di Gattuso non bastano a ricucire lo strappo tra la tifoseria e la società: il popolo biancoceleste non entrerà allo stadio e continuerà la protesta anche con il Parma.

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La protesta dei tifosi continua, stadio vuoto con il Parma

La contestazione nei confronti della dirigenza proseguirà anche nelle prossime settimane, senza aperture o segnali di distensione. Come riportato da Il Tempo, in occasione della gara di sabato contro il Parma, i sostenitori biancocelesti sono pronti a disertare ancora una volta lo stadio Olimpico. Per il momento, dunque, non si intravedono spiragli per una riconciliazione. Anche con una squadra capace di ottenere risultati convincenti sul campo, la frattura tra la tifoseria e la dirigenza rimane aperta. E la partita contro il Parma si prepara a essere un’altra giornata di protesta sugli spalti vuoti dell’Olimpico.

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