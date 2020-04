Tempo di lettura: < 1 minuto

SILVIO PROTO LAZIO – Silvio Proto, così come gli altri giocatori della Lazio, sta trascorrendo la quarantena a Roma. Il portiere biancoceleste ai microfoni di RTBF si è espresso sulle stagioni trascorse in Italia, sottolineando la sua voglia di tornare in Belgio a fine carriera. Di seguito le sue parole.

Le parole di Proto

“Non avrei voluto lasciare l’Anderlecht. Il trasferimento alla Lazio mi ha permesso di crescere i miei figli in un altro paese. Mi sono reso conto della bellezza del Belgio quando l’ho lasciato. Dopo la mia carriera, tornerò da qualche altra parte nel paese”.

