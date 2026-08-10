La partita per Protti: l’iniziativa benefica al Picchi di Livorno

Il prossimo 24 settembre al Picchi di Livorno andrà in scena un’amichevole benefica fra le vecchie glorie del Livorno e la Asd Bari 93 in ricordo di Igor Protti.

LEGGI ANCHE: Beneforti: “Altro che Lazio, vi dico dove andrà Piccoli”

La partita benefica in programma al Picchi di Livorno in ricordo di Igor Protti.

Igor Protti, scomparso lo scorso 19 giugno, è stato un calciatore importante di diversi club. Il prossimo 24 settembre avrebbe compiuto 59 anni. Il Livorno ha voluto celebrarne il ricordo organizzando una partita benefica fra vecchie glorie amaranto, come Amelia, Lucarelli, Diamanti e Chiellini e la Asd Bari 93, squadra non profit in cui militano ex compagni di squadra di Protti con la maglia dei galletti. Fra questi Materazzi, Ventola e Amoruso.

Il ricavato del match sarà devoluto a varie associazioni livornesi che si occupano di attività sociali e solidali. Il sindaco di Livorno Salvetti insieme al consiglio comunale, ha disposto l’intitolazione del largo antistante l’ingresso principale del Picchi proprio a Igor Protti.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP