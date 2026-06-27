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Bari dà l’ultimo saluto a Protti: presenti anche i tifosi della Lazio (VIDEO)
Nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno, lo stadio San Nicola di Bari si è raccolto per dare l’ultimo saluto allo “Zar” Igor Protti; una toccante commemorazione a cui una rappresentanza di tifosi della Lazio non poteva non essere presente.
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Anche i tifosi della Lazio presenti a Bari per la commemorazione della morte di Protti
Quattro anni con il Galletto sul petto, dal 1992 al 1996, e due stagioni in biancoceleste per Igor Protti, amato dalla tifoseria di ogni squadra in cui ha giocato. Venerdì 26 giugno, allo stadio San Nicola di Bari, si è tenuta una commemorazione per dare l’ultimo saluto a Igor Protti. Toccante il momento dell’ingresso dell’urna contenente le ceneri del bomber, che poi ha compiuto l’ultima corsa verso la Curva Nord. All’evento erano presenti numerosi ex calciatori e anche tifosi biancocelesti, come riportato da Contropiede.it.
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