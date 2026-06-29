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“Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”, il documentario fuori su DAZN

Published

22 minuti ago

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Protti documentario Dazn

“Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”, così si intitola il documentario di DAZN incentrato sulla vita dello “Zar”, scomparso il 19 giugno dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. A darne l’annuncio la stessa piattaforma attraverso un post pubblicato su X.

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Il documentario su Igor Protti è ora disponibile su DAZN

E’ ora gratuitamente disponibile su DAZN il documentario intitolato “Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”. L’annuncio arriva direttamente attraverso il profilo X della piattaforma stessa, che decide di promuoverlo mediante un estratto del gol segnato durante il derby di Roma, quando lo Zar, subentrato a Signori, riacciuffò il pareggio in pieno recupero. Il tutto raccontato dalle voci dei protagonisti.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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