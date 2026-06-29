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“Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”, il documentario fuori su DAZN
“Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”, così si intitola il documentario di DAZN incentrato sulla vita dello “Zar”, scomparso il 19 giugno dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. A darne l’annuncio la stessa piattaforma attraverso un post pubblicato su X.
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Il documentario su Igor Protti è ora disponibile su DAZN
E’ ora gratuitamente disponibile su DAZN il documentario intitolato “Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”. L’annuncio arriva direttamente attraverso il profilo X della piattaforma stessa, che decide di promuoverlo mediante un estratto del gol segnato durante il derby di Roma, quando lo Zar, subentrato a Signori, riacciuffò il pareggio in pieno recupero. Il tutto raccontato dalle voci dei protagonisti.
𝙎𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙞 non ci sta, ma a 𝙋𝙧𝙤𝙩𝙩𝙞 sta per succedere qualcosa di unico all'𝙊𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙘𝙤 ⏳⚽— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 29, 2026
Il gol nel 𝘿𝙚𝙧𝙗𝙮 𝙙𝙞 𝙍𝙤𝙢𝙖, con una 𝙢𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖 da conservare per sempre ♥️🦅
“Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”, il documentario dedicato ad un mito… pic.twitter.com/KqHPllFfyP
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