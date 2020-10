Tempo di lettura: < 1 minuto

PROTTI LAZIO – Ha vestito la maglia della Lazio per due stagioni, non riuscendo ad incidere come fatto in altre piazze della sua lunga carriera. Igor Protti ha segnato 7 gol in 37 presenze con l’aquila sul petto prima di diventare bandiera del Livorno. L’ex attaccante ha parlato della ripresa del ruolo di Ciro Immobile e della sua incidenza nella Lazio e in Nazionale in un’intervista a Radio Sportiva.

Igor Protti su Ciro Immobile

“Nell’Italia ci sono attaccanti molto forti del calibro di Immobile, Belotti e Caputo. La Nazionale è un contesto di gioco diverso rispetto al club. Ciro è un riferimento assoluto per la Lazio e deve adattarsi alle differenze. Forse sente troppo il peso della maglia azzurra. Ho una grandissima fiducia in Mancini e se fa queste scelte avrà i suoi motivi. L’Atalanta ha 11 attaccanti e credo sia giusto non caricare di troppe responsabilità un singolo giocatore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.