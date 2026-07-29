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Protti diventa simbolo di prevenzione: nasce un progetto in suo onore

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4 ore ago

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Protti progetto prevenzione

I tifosi della Lazio e più in generale il mondo del calcio, sono ancora addolorati per la scomparsi di Igor Protti, ex attaccante destinato a diventare simbolo di prevenzione in campo medico: a dedicargli un prestigioso progetto ci ha pensato la Fondazione Polito.

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Ci sarà sempre modo di ricordare Igor Protti, ancor di più dopo che il Dr. Davide Polito ha deciso di dedicare all’ex Lazio il proprio progetto dedicato al Passaporto Ematico. Ma di cosa si tratta nello specifico? Il passaporto ematico non è altro che uno strumento di prevenzione medica e sportiva il cui scopo è quello di invitare a sottoporsi a controlli di routine, sportivi e non solo. Solo attraverso tutte le analisi cliniche del caso, dalle analisi del sangue a quelle cardiologico, è infatti possibile prendersi cura della propria salute. A patto, però, che le stesse vengano effettuate con regolarità. Questo progetto, portato avanti dalla Fondazione Polito, porterà ora il nome di Protti, da sempre grande sostenitore di questa idea.

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