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Provedel saluta: “Ho sempre dato il massimo. Grazie Lazio”

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3 ore ago

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Provedel addio Lazio post

E’ con un post su Instagram che Ivan Provedel ha deciso di salutare la Lazio e dare il suo addio ai tifosi dopo 4 anni trascorsi in biancoceleste, prima di muovere il primo passo nella nuova avventura all’Inter.

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Il messaggio di addio alla Lazio di Provedel

“É doveroso per me dire grazie.
Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti.
Ho sempre dato il massimo per questi colori.
Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali.
Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan”

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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