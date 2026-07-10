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Provedel saluta: “Ho sempre dato il massimo. Grazie Lazio”
E’ con un post su Instagram che Ivan Provedel ha deciso di salutare la Lazio e dare il suo addio ai tifosi dopo 4 anni trascorsi in biancoceleste, prima di muovere il primo passo nella nuova avventura all’Inter.
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Il messaggio di addio alla Lazio di Provedel
“É doveroso per me dire grazie.
Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti.
Ho sempre dato il massimo per questi colori.
Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali.
Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan”
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