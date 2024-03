Provedel: "C'è rammarico, fino all'1-0 la partita era equilibrata"

Tempo di lettura: 2 minuti

PROVEDEL BAYERN LAZIO POST PARTITA - Al termine di Bayern Monaco - Lazio 3-0 ha parlato anche Ivan Provedel. Questo il rammarico del portiere biancoceleste dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Bayern - Lazio, le parole di Provedel nel post partita

Questa l'analisi fatta da Ivan Provedel ai microfoni Mediaset a pochi attimi dal termine di Bayern Monaco - Lazio: "Fin quando abbiamo subito l'1-0 la partita era comunque equilibrata, è davvero un peccato. A riveder queste immagini il rammarico aumenta, è un peccato che nessuno degli arbitri si sia accorto dell'angolo. Sono stati bravi loro ma ci sono sicuramente anche dei demeriti nostri."

Sul match

"Quando giochi contro avversari di livello superiore in Champions League i dettagli fanno la differenza. Noi non l'abbiamo fatto e loro si e quindi il risultato è diventato questo".

Cosa lascia la Champions League

"La qualificazione agli ottavi ce la siamo meritata, come la possibilità di sognare oggi. Questo deve dare consapevolezza che se giochi in un certo modo te la puoi giocare anche con avversari di livello superiori. Il gol all'Atletico Madrid? Rimane un piacevole ricordo".

Le parole di Provedel a Sky Sport

"Fino al gol la partita era equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni, forse è cambiato qualcosa e non siamo più riusciti a creare come prima. Non so dire perché, è andata così purtroppo e non me lo spiego. Sull'1-0 eravamo in parità, è un peccato perché nonostante la superiorità tecnica loro, noi eravamo riusciti a giocare per segnare. Mi dispiace che non siamo riusciti a fare ciò che volevamo".

Sul Bayern

"Noi ci aspettavamo questo dal Bayern e dalla Champions. Loro magari hanno più qaulità rispetto ad altri, però è vero che l'intensità che avevano era tanta roba. Sono usciti i valori in campo e non siamo riusciti a rimanere in partita. Credo che tutto questo debba essere uno stimolo, la qualificazione agli ottavi ce la siamo meritata con le prestazioni".

Sulle cose positive di questo percorso in Champions

"Tutto questo deve darci la consapevolezza che lavorando con intensità e qualità ce la possiamo giocare anche con grandi squadre. Il gol segnato resta solo un piacevole ricordo, mi dispiace davvero tanto non essere riuscito a fare di più".

Le parole di Provedel ai microfoni ufficiali biancocelesti

"E' difficile accettarlo perché ci credevamo. Sentivamo la qualificazione come una cosa alla porta. Il rammarico è tanto perché avremmo potuto avere un vantaggio maggiore all'andata e oggi hanno segnato in un'occasione dove potevamo fare meglio".

Sugli episodi

"Siamo dispiaciuti ma il calcio è veloce e ora dobbiamo chiudere questo capitolo e pensare alle prossime gare per scrivere il nostro futuro. Gli episodi sono stati particolare, forse sarebbe stato meno rammaricante se avessero segnato in altre circostanze. Se ci credi te la puoi giocare con tutti e questa cosa ci deve dare consapevolezza".

Sul suo gol

"Il mio gol resta un bellissimo ricordo però oggi faccio fatica a pensare ad altro se non a come è andata, il percorso è stato bello, abbiamo fatto grandi cose, alcune potevamo farle meglio. Dobbiamo tenerci questo percorso per la nostra crescita futuro".