Provedel Inter, il portiere spinge per andare a Milano

Sul futuro di Ivan Provedel alla Lazio le incognite sono ancora molte; oltre a quello di Inter e Juventus, bisogna registrare anche l’interesse in sede di Fiorentina e Bologna. L’estremo difensore per ora attende e si concentra sul recupero, ma lo fa restando attento alle dinamiche di mercato.

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Calciomercato: tutte le trattative per Provedel della Lazio

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO ORE 11:45 – Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti sono sempre più vicine alla chiusura dell’affare. La differenza di due milioni di euro tra domanda e offerta è facilmente colmabile e la forte volontà del portiere di approdare all’Inter, con cui ha una base di accordo fino al 2028, con opzione fino al 2029, potrebbe essere decisiva. Dopo aver chiesto ufficialmente la cessione a Gattuso, è atteso un appuntamento tra i due club a metà di questa settimana.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sul suo sito, Ivan Provedel è sempre più vicino ad affiancare Martinez sulla panchina dell’Inter. In settimana ci sarà un’incontro fra i nerazzurri e l’agente di Provedel, per poi arrivare ad un accordo con la Lazio di circa 4-5 milioni.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Stando a quanto dichiarato da Emanuele Baiocchi ai microfoni di Sky Sport, la Lazio chiederebbe 4-5 milioni di euro per il cartellino di Ivan Provedel, anche se il suo valore si aggira intorno ai 2-3 milioni. Proseguono i discorsi tra le parti, in particolare con l’agente del giocatore.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe compiendo valutazioni sull’ingaggio da riconoscere a Provedel. Il portiere della Lazio, infatti, arriverebbe a Milano per svolgere il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Josep Martinez. Quest’ultimo, però, percepisce un ingaggio meno elevato del primo. Un garbuglio che i nerazzurri sperano di risolvere al più presto, prima di presentare l’offerta a Lotito.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, è stato visto ieri a Formello, dove ha tenuto un incontro interlocutorio con Fabiani. In assenza di una proposta di rinnovo, le sirene di Inter e Bologna, che resta sullo sfondo, si fanno più insistenti e l’addio più probabile, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Secondo il Messaggero, l’addio ci sarà in caso di ritorno alla base di Mandas. In tale eventualità, la Lazio chiederebbe 5 milioni di euro per liberare il portiere friulano. Infine, tra i club di Serie A interessati ci sarebbe anche il Napoli, che sta riflettendo sulla permanenza di Milinkovic-Savić: lo riporta Il Mattino nella sua edizione odierna.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – In seguito a un colloquio con Mandas, la Lazio starebbe considerando di affidargli la titolarità, in attesa dell’ultima, eventuale decisione del Bournemouth sul riscatto, che difficilmente sarà positiva. Mandas non si era lasciato benissimo con il club, ma i dialoghi stanno ora portando al disgelo, in attesa di tirare definitivamente le somme. Al suo fianco ci sarà Edoardo Motta che ha già convinto, ma che deve ancora crescere. Stando così le cose, Provedel sarebbe di troppo. L’Inter si è già mossa, ma il diretto interessato desidera la titolarità, e non vorrebbe fare la riserva di Martinez. Per tal motivo, Provedel preferisce attendere ancora. Sia il Bologna sia la Fiorentina hanno mostrato un certo interesse e potrebbero fornire maggiore minutaggio. Intanto oggi dovrebbe esserci l’incontro tra l’estremo difensore biancoceleste e il nuovo tecnico Gattuso, come anticipato dal CdS qualche giorno fa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno messo sul tavolo una bozza d’intesa fino al 2028, con opzione per il 2029. Per la Lazio, l’operazione rappresenta un’opportunità non sottovalutabile: i biancocelesti incasserebbero tra i 4 e i 5 milioni di indennizzo, evitando di perdere il portiere a parametro zero tra dodici mesi. La decisione spetta a Provedel: sceglierà il blasone dell’Inter o la titolarità in una squadra di fascia più bassa?

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, a metà di questa settimana sarebbe previsto un incontro tra l’agente di Ivan Provedel e la Lazio per concordare le modalità d’addio al club biancoceleste. Sul portiere è forte l’Inter con Chivu che lo avrebbe espressamente richiesto come vice Josep Martinez per la prossima stagione.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – L’interesse dell’Inter per l’estremo difensore della Lazio è concreto, come riportato dal CdS. Tuttavia, l’ambizione di Provedel è quella di giocare titolare, e il ruolo di gregario di Martinez potrebbe stargli stretto. Salgono dunque le quote del Bologna, che potrebbe separarsi da Skorupski, e della Fiorentina, in caso di separazione da De Gea, che piace alla Juventus. La Lazio, per ora, resta sullo sfondo: l’addio resta ad oggi l’opzione più probabile.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Gennaro Gattuso avrebbe chiamato anche Ivan Provedel in vista della prossima stagione. Il portiere biancoceleste sta recuperando dall’infortunio ed è pronto a ripartire, ma le incognite sono ancora molte. Su di lui c’è ancora l’interesse dell’Inter, club nel quale andrebbe a fare il vice Martinez, come anche quello di Bologna e Fiorentina. Il dato più interessante, però, è che il suo futuro è intrecciato a quello di Mandas. Se il Bournemouth riscatterà l’estremo difensore greco, ecco che le chances di rimanere alla Lazio per Ivan aumenterebbero esponenzialmente.

In merito alla questione, Alfredo Pedullà ha detto che Provedel sarebbe disposto ad ascoltare l’Inter, ma vorrebbe giocare. Ha grande ammirazione nei riguardi dei nerazzurri, ma non vuole fare il vice a prescindere. I dialoghi non sono ancora in fase avanzata ma l’estremo difensore ha già chiarito la sua posizione.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO – Con l’esplosione di Motta che punta alla riconferma come titolare la prossima stagione e il futuro di Mandas ancora da scrivere, non sembra esserci più spazio alla Lazio per Ivan Provedel. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri potrebbe volerlo nella sua prossima squadra, identificata dal quotidiano nell’Atalanta che sarebbe in vantaggio sul Napoli, ora più defilato.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO – Torna di moda il Bologna. Il Club Felsineo, che già da tempo è stato accostato a Provedel, secondo Alfredo Pedullà avrebbe deciso di puntare tutto sull’estremo difensore della Lazio. Con l’esplosione di Furlanetto e di Motta e il possibile ritorno di Mandas, l’addio del portiere sembra sempre più vicino.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO – Tuttosport rilancia l’interessamento dell’Inter per Provedel. I nerazzurri, infatti, sarebbero intenzionati a promuovere Josep Martinez al ruolo di primo portiere e, perciò, sarebbero alla ricerca di un numero 12 di esperienza e affidabilità da mettergli alle spalle. La situazione contrattuale dell’estremo difensore biancoceleste, in scadenza nel 2027 e senza avvisaglie di un possibile rinnovo, è favorevole e per questa ragione gli uomini mercato interisti starebbero già sondando il terreno con l’entourage del giocatore.

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO – Anche Ivan Provedel è tra i calciatori in scadenza nel 2027. Fino al suo infortunio, il portiere biancoceleste è sempre stato titolare con Sarri, salvo poi fare spazio a Motta e osservare dalla tribuna l’esplosione del giovane estremo difensore biancoceleste. Se il tecnico toscano non rimarrà alla Lazio, e le probabilità al momento sono altre, anche il futuro di Ivan potrebbe essere lontano dalla Capitale. L’ingaggio non è basso e, come riporta Il Messaggero, la crescita esponenziale di Motta negli ultimi mesi complicherebbe ancora di più la situazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13:55 – L’Inter sta pensando al futuro della sua porta e tra le possibili soluzioni sul tavolo c’è anche l’acquisto di Ivan Provedel, riporta Tuttosport. I nerazzurri, infatti, starebbero considerando l’acquisto dell’estremo difensore della Lazio, in scadenza nel 2027. Il portiere friulano a Milano ricoprirebbe il ruolo di secondo portiere alle spalle di Josep Martinez, promosso a titolare tra i pali.

AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO – Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, il futuro di Provedel alla Lazio è in bilico. Non solo le grandi prestazioni di Edoardo Motta, ma anche la mancata partecipazione alle coppe europee, e il conseguente impatto economico, incide sulle valutazioni della società. Un addio del numero 94, a oggi, non appare così impossibile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe molto interessato a Provedel (per lui stagione finita per un problema alla spalla) della Lazio. Anche perché, dopo la bellezza di otto anni, Skorupski potrebbe lasciare il club felsineo. Il club emiliano, dunque, si sta guardando intorno e nella lista di Sartori (che ha avuto Provedel sia al Chievo che allo Spezia) c’è, per l’appunto, Provedel e Falcone del Lecce. Ricordiamo che l’estremo difensore biancoceleste ha solo un altro anno di contratto con la Lazio. Il Bologna dovrebbe aggirare solo un ostacolo per acquisire le prestazioni di Provedel, ovvero il suo ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione.

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