Provedel uomo squadra, presente in stampelle allo Stirpe

PROVEDEL FROSINONE LAZIO - In un momento come questo, l'unione fa la differenza. Parola di Ivan Provedel, che nonostante le stampelle non ha fatto mancare la sua presenza allo Stirpe per Frosinone - Lazio.

Ivan vede e Provedel: spettatore speciale allo Stirpe

In un momento molto difficile della stagione della Lazio, Ivan Provedel ha dovuto alzare bandiera bianca. Il problema accusato alla caviglia dovrebbe tenere il portiere lontano dal rettangolo verde ancora per qualche settimana. Ciò nonostante, l'estremo difensore biancoceleste non ha voluto lasciare soli i compagni e li ha seguiti, con le stampelle, fino allo Stirpe. Un gesto di vicinanza che non è passato inosservato e che conferma le doti di leadership, oltre che puramente tecniche, dell'ex Spezia.