Lazio - Udinese, infortunio Provedel: sale per l'angolo ma finisce ko

PROVEDEL INFORTUNIO LAZIO UDINESE - Lazio - Udinese termina 1-2. I biancocelesti cadono tra le mura dell'Olimpico e restano inchiodati a quota 40 punti. Nel finale di partita Ivan Provedel, nel tentativo di cercare il gol del pari, subisce un infortunio ed è costretto ad uscire. Ecco di seguito la ricostruzione degli eventi.

Lazio - Udinese, infortunio alla caviglia per Provedel

Nei concitati minuti di recupero del match dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, i biancocelesti cercano con ogni loro forza di trovare il gol del pari. Su un calcio d'angolo al 95', sale anche Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste prende la rincorsa ma, proprio sullo slancio, mette male il piede sinistro e subisce un infortunio alla caviglia. Il dolore lo costringe a lasciare il campo per Mandas. Triste e sfortunato epilogo, per l'estremo difensore ex Spezia.