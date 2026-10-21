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Inter, Provedel aspetta ancora: Chivu conferma Martinez e rimanda il cambio in porta
Ivan Provedel è ancora in attesa della sua occasione con l’Inter: l’ex portiere della Lazio non ha ancora trovato spazio dal suo arrivo in nerazzurro, nonostante le prestazioni non sempre convincenti di Josep Martinez.
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Provedel ancora in panchina, Martinez resta titolare
Nonostante le prestazioni poco convincenti, gli errori e i numerosi gol subiti di Josep Martinez, Ivan Provedel non è ancora mai sceso in campo con l’Inter, e probabilmente non vedrà il suo nome tra i titolari nemmeno nella prossima in Champions League. Come riportato da Tuttomercatoweb, Cristian Chivu continua a puntare sul portiere spagnolo, con l’obiettivo di non minarne la fiducia in una fase delicata della stagione.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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