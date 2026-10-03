Connect with us

NOTIZIE

Provedel potrebbe essere titolare contro il Parma

Published

3 ore ago

on

Provedel titolarità

A quanto pare, Chivu sta riflettendo sulla titolarità di Provedel in vista del match contro il Parma. L’Inter potrebbe effettuare un cambio in porta, alla ripresa del campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport: il tecnico nerazzurro starebbe infatti pensando a un’alternanza tra i pali.

Leggi anche: “Poche ore a Lazio Juve Stabia: i convocati di Gattuso

Provedel potrebbe trovare la titolarità dopo la sosta

Il 10 ottobre, a San Siro, Josep Martinez potrebbe finire in panchina. L’ex Lazio è tra i candidati a partire titolare: un’indicazione importante potrebbe arrivare già dall’amichevole contro il Lumezzane ad Appiano Gentile, dove il portiere avrà la possibilità di accumulare minuti e mostrare di essere pronto per gli impegni ufficiali.

Provedel, da quando si è trasferito a Milano, aspetta solo la sua occasione per il debutto, e la gara contro il Parma potrebbe essere il momento giusto per vederlo difendere nuovamente i pali.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI