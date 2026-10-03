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Provedel potrebbe essere titolare contro il Parma
A quanto pare, Chivu sta riflettendo sulla titolarità di Provedel in vista del match contro il Parma. L’Inter potrebbe effettuare un cambio in porta, alla ripresa del campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport: il tecnico nerazzurro starebbe infatti pensando a un’alternanza tra i pali.
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Provedel potrebbe trovare la titolarità dopo la sosta
Il 10 ottobre, a San Siro, Josep Martinez potrebbe finire in panchina. L’ex Lazio è tra i candidati a partire titolare: un’indicazione importante potrebbe arrivare già dall’amichevole contro il Lumezzane ad Appiano Gentile, dove il portiere avrà la possibilità di accumulare minuti e mostrare di essere pronto per gli impegni ufficiali.
Provedel, da quando si è trasferito a Milano, aspetta solo la sua occasione per il debutto, e la gara contro il Parma potrebbe essere il momento giusto per vederlo difendere nuovamente i pali.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|5
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|Monza
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|5
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|2
|5
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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