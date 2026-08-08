Doekhi e Provstgaard, meccanismi in difesa da oliare

L’eventuale permanenza di Romagnoli potrebbe sparigliare le carte, ma, per il momento, Gennaro Gattuso ha scelto: Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard rappresentano la coppia titolare della difesa della Lazio. I due devono ancora assimilare i dettami del tecnico e instaurare un’intesa sintonia. L’amichevole contro il Frosinone può essere un buon punto di partenza.

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I titolari nella difesa della Lazio sono Doekhi e Provstgaard: si costruisce l’intesa

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso ha deciso di cambiare il modo di difendere della Lazio, passando a una tattica improntata all’aggressione nella metà campo avversaria e nella linea alta. Una strategia che inevitabilmente espone a rischi maggiori, con frequenti uno contro uno, e il frequente bisogno di scappare all’indietro. Proprio nella gestione della linea e della profondità sono gli elementi su cui Doekhi e Provstgaard, i titolari designati da Rino, dovranno migliorare e su cui dovranno concentrarsi. A partire dalla sfida di domani contro il Frosinone, la quarta amichevole che chiuderà il precampionato della Lazio.

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