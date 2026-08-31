NOTIZIE
Provstgaard esulta per la doppia vittoria (FOTO)
Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha esultato sui propri canali social per la doppia vittoria dei biancocelesti in campionato contro Bologna e Genoa.
LEGGI ANCHE: Nome a sorpresa per l’attacco: Man del Psv è più che un’idea
Buona prova di Provstgaard contro il Genoa, l’esultanza social del difensore della Lazio.
Due partite e due clean sheet, un bottino niente male per la coppia Doekhi Provstgaard, sulla quale molti nutrivano dei dubbi. Il centrale danese ha esultato sul proprio profilo Instagram per il doppio successo in campionato: “Altri 3 punti, forza Lazio!”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|6
|2
|2
|Milan
|6
|2
|3
|Juventus
|6
|2
|4
|LAZIO
|6
|2
|5
|Udinese
|4
|2
|6
|Como
|4
|2
|7
|Roma
|3
|1
|8
|Lecce
|3
|1
|9
|Atalanta
|3
|1
|10
|Frosinone
|3
|2
|11
|Napoli
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Cagliari
|3
|2
|14
|Bologna
|0
|1
|15
|Torino
|0
|1
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Dominguez-Lazio era cosa fatta: Boban confessa e svela un retroscena
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Cancellieri punta i piedi, non è detto che parta: lo scenario che preoccupa la Lazio