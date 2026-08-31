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Provstgaard esulta per la doppia vittoria (FOTO)

Published

4 ore ago

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Oliver Provstgaard

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha esultato sui propri canali social per la doppia vittoria dei biancocelesti in campionato contro Bologna e Genoa.

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Buona prova di Provstgaard contro il Genoa, l’esultanza social del difensore della Lazio.

Due partite e due clean sheet, un bottino niente male per la coppia Doekhi Provstgaard, sulla quale molti nutrivano dei dubbi. Il centrale danese ha esultato sul proprio profilo Instagram per il doppio successo in campionato: “Altri 3 punti, forza Lazio!”.

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