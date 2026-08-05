Provstgaard: “Stiamo migliorando. Mi trovo bene con Doekhi”

L’intervista post gara di Oliver Provstgaard, difensore della Lazio reduce dall’amichevole estiva contro l’Ostiamare. Ecco cosa ha detto il centrale danese ai microfoni ufficiali del club.

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Le parole di Provstgaard nell’intervista di Lazio-Ostiamare

“Le gambe rispondo bene, abbiamo fatto un buon ritiro e oggi avevamo energia. C’è un po’ di distanza ancora ma abbiamo iniziato un mese fa e stiamo migliorando, questa è la cosa più importante. Doekhi? Mi trovo bene con lui dentro e furori dal campo, stiamo imparando la situazione. Il mister ci aiuta, ha le sue idee e stiamo migliorando con questo modulo aggressivo”.

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