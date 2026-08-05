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INTERVISTE

Provstgaard: “Stiamo migliorando. Mi trovo bene con Doekhi”

Published

2 ore ago

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Provstgaard intervista Lazio Ostiamare

L’intervista post gara di Oliver Provstgaard, difensore della Lazio reduce dall’amichevole estiva contro l’Ostiamare. Ecco cosa ha detto il centrale danese ai microfoni ufficiali del club.

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Le parole di Provstgaard nell’intervista di Lazio-Ostiamare

“Le gambe rispondo bene, abbiamo fatto un buon ritiro e oggi avevamo energia. C’è un po’ di distanza ancora ma abbiamo iniziato un mese fa e stiamo migliorando, questa è la cosa più importante. Doekhi? Mi trovo bene con lui dentro e furori dal campo, stiamo imparando la situazione. Il mister ci aiuta, ha le sue idee e stiamo migliorando con questo modulo aggressivo”.

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