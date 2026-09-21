Provstgaard: “Affronteremo i giocatori più forti in circolazione”

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di tv2.dk. del prossimo impegno che attende la nazionale danese contro la Norvegia di Haaland.

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Le parole di Provstgaard dal ritiro della nazionale danese.

“Giocare in nazionale comporta sempre una responsabilità. Ovviamente, le brutte notizie riguardanti Christensen fanno sì che le mie possibilità di giocare siano un po’ più alte. Il mio obiettivo è semplicemente dimostrare quello che so fare.

Le partite che ci attendono sono le migliori in assoluto perché affronteremmo i giocatori più forti in circolazione. È per questo che si gioca a calcio. Haaland? È una sfida a cui non è ancora stata trovata una soluzione vera e propria. Credo che abbia una media vicina a un gol a partita, ma ha anche perso. Come squadra, dobbiamo trovare il modo di arginarlo: è molto più di un semplice attaccante di stazza”.

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