Provstagaard: “Lo stipendio non arriva mai puntale”

L’intervista al calciatore della Lazio Oliver Provstgaard, durante un podcast registrato nella trasmissione danese “Bold”, nella quale racconta come funziona il suo stipendio in Italia alla Lazio.

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L’intervista a Provstgaard sullo stipendio alla Lazio

“No, arriva quando meno te lo aspetti. Un giorno ti svegli e lo trovi sul conto. Qui le regole sono molto diverse rispetto alla Danimarca. Non c’è una data precisa. O meglio, di solito arriva in una data specifica del mese, ma a volte ci vuole di più. Lo sai solo quando arriva. Può capitare che passino due mesi e poi arrivano due mesi insieme. Recentemente l’ho ricevuto dopo tre mesi o giù di lì. Qui funziona così, ci sono delle regole diverse rispetto al nostro Paese. Ma in fondo è divertente, un giorno ti svegli, trovi lo stipendio sul conto e sei felice”.

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