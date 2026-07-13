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INTERVISTE

Provstagaard: “Lo stipendio non arriva mai puntale”

Published

3 ore ago

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Provstagaard

L’intervista al calciatore della Lazio Oliver Provstgaard, durante un podcast registrato nella trasmissione danese “Bold”, nella quale racconta come funziona il suo stipendio in Italia alla Lazio.

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L’intervista a Provstgaard sullo stipendio alla Lazio

“No, arriva quando meno te lo aspetti. Un giorno ti svegli e lo trovi sul conto. Qui le regole sono molto diverse rispetto alla Danimarca. Non c’è una data precisa. O meglio, di solito arriva in una data specifica del mese, ma a volte ci vuole di più. Lo sai solo quando arriva. Può capitare che passino due mesi e poi arrivano due mesi insieme. Recentemente l’ho ricevuto dopo tre mesi o giù di lì. Qui funziona così, ci sono delle regole diverse rispetto al nostro Paese. Ma in fondo è divertente, un giorno ti svegli, trovi lo stipendio sul conto e sei felice”.

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