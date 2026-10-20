Connect with us

NOTIZIE

Sono passati oltre 20 anni dall’ultima volta che due danesi hanno segnato nella stessa partita di Serie A

Published

2 ore ago

on

Isaksen Provstgaard gol danesi

Il giornalista Giuseppe Pastore, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha raccontato una curiosità statistica legata ai gol dei laziali Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen contro la Juventus: Era da più di vent’anni, infatti, che non si verificavano due reti, nella stessa gara di Serie A, di due calciatori danesi.

Leggi anche: “Probabili formazioni Lazio Parma: Gattuso al lavoro sull’undici titolare

La statistica dietro i gol danesi di Isaksen e Provstgaard

 Era il 16 maggio 2004, quando in Parma Udinese segnarono Jorgensen e Krolldrup, ambedue di nazionalità danese, per fissare il risultato finale sul 4-3 per i gialloblu. Anche in quel caso sulla panchina bianconera (dei friulani, s’intende) c’era Luciano Spalletti come allenatore. 

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI