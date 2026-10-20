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Sono passati oltre 20 anni dall’ultima volta che due danesi hanno segnato nella stessa partita di Serie A
Il giornalista Giuseppe Pastore, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha raccontato una curiosità statistica legata ai gol dei laziali Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen contro la Juventus: Era da più di vent’anni, infatti, che non si verificavano due reti, nella stessa gara di Serie A, di due calciatori danesi.
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La statistica dietro i gol danesi di Isaksen e Provstgaard
Era il 16 maggio 2004, quando in Parma Udinese segnarono Jorgensen e Krolldrup, ambedue di nazionalità danese, per fissare il risultato finale sul 4-3 per i gialloblu. Anche in quel caso sulla panchina bianconera (dei friulani, s’intende) c’era Luciano Spalletti come allenatore.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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