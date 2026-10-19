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Provstgaard celebra il gol: “Felice per la prima rete e la vittoria”

Published

1 ora ago

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Provstgaard Juventus Lazio post

Nella roboante vittoria della Lazio sulla Juventus, Oliver Provstgaard ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori per la prima volta da quando veste la maglia biancoceleste: il centrale danese ha celebrato questo momento speciale con un post su Instagram.

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Juventus Lazio, Provstgaard celebra la vittoria e il primo gol con un post

“Felice per il mio primo gol, ma ancora di più per questa vittoria importantissima. Avanti insieme”. Con queste parole Provstgaard festeggia i tre punti conquistati sul campo della Juventus, dove una vittoria mancava da nove anni, e il primo gol con la maglia della Lazio, arrivata dopo due stagioni in biancoceleste.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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