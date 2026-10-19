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Provstgaard celebra il gol: “Felice per la prima rete e la vittoria”
Nella roboante vittoria della Lazio sulla Juventus, Oliver Provstgaard ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori per la prima volta da quando veste la maglia biancoceleste: il centrale danese ha celebrato questo momento speciale con un post su Instagram.
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Juventus Lazio, Provstgaard celebra la vittoria e il primo gol con un post
“Felice per il mio primo gol, ma ancora di più per questa vittoria importantissima. Avanti insieme”. Con queste parole Provstgaard festeggia i tre punti conquistati sul campo della Juventus, dove una vittoria mancava da nove anni, e il primo gol con la maglia della Lazio, arrivata dopo due stagioni in biancoceleste.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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