Provstgaard si è preso la Danimarca: festa grande sui social (FOTO)

Impegni in nazionale terminati anche per Oliver Provstgaard atteso a Formello nelle prossime ore: il difensore della Lazio è ora un inamovibile della Danimarca e sui social ha voluto gridare tutta la sua gioia.

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Dalla Lazio alla nazionale: Provstgaard si è preso la Danimarca

La Danimarca si coccola Provstgaard e lui esulta sui social: altri tre punti per la nazionale scandinava che in questo turno di Nations League non ha praticamente mai fatto a meno del difensore biancoceleste. La Lazio ora è pronta per riabbracciarlo sperando che non rientri troppo spremuto, è una paura che ha anche Gattuso, ma piuttosto esaltato dalle recenti prestazioni e dagli ottimi risultati. Sui social il giovane difensore è incontenibile.

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