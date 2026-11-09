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Lazio, il messaggio di Provstgaard accende l’entusiasmo: “Passo dopo passo”

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2 ore ago

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Oliver Provstgaard suona la carica dopo Napoli: il messaggio social del difensore biancoceleste ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi. Di seguito il post.

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Il post social di Provstgaard dopo Napoli Lazio

Un punto importante e tanta fiducia nel futuro, è così che Oliver Provstgaard ha lasciato il Maradona dopo il pareggio conquistato dalla Lazio contro il Napoli. Il difensore biancoceleste ha voluto condividere la propria soddisfazione anche sui social, pubblicando su Instagram una foto di squadra accompagnata da un messaggio chiaro: “Un punto importante. Passo dopo passo, verso i nostri obiettivi. Forza Lazio! Ci vediamo dopo la sosta“.

Per Provstgaard, così come per diversi suoi compagni, il prossimo appuntamento con la maglia biancoceleste sarà solamente al termine della pausa nazionali. Il centrale lascerà infatti Formello per raggiungere il ritiro della Danimarca.

Di seguito il post pubblicato dal difensore biancoceleste.

Redazione Lazionews.eu
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