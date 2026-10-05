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Galles Danimarca, Provstgaard un muro: è lui il Player of The Match

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2 ore ago

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Provstgaard Player of The Match Galles Danimarca

Attraverso una prestazione solida e da leader difensivo Oliver Provstgaard ha convinto i tifosi danesi, che l’hanno scelto come Player of The Match della sfida fra il Galles e la Danimarca.

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Provstgaard nominato Player of The Match di Galles Danimarca

Solidità, personalità, continuità, precisione e attenzione: Oliver Provstgaard ha costruito, mattoncini per mattoncini, il muro a difesa della porta della Danimarca, contribuendo in modo decisivo al successo per 1-0 contro il Galles. Una prestazione che non è passata indifferente ai tifosi della Nazionale danese, che hanno scelto il centrale della Lazio come Player of The Match al termine della gara.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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