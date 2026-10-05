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Galles Danimarca, Provstgaard un muro: è lui il Player of The Match
Attraverso una prestazione solida e da leader difensivo Oliver Provstgaard ha convinto i tifosi danesi, che l’hanno scelto come Player of The Match della sfida fra il Galles e la Danimarca.
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Provstgaard nominato Player of The Match di Galles Danimarca
Solidità, personalità, continuità, precisione e attenzione: Oliver Provstgaard ha costruito, mattoncini per mattoncini, il muro a difesa della porta della Danimarca, contribuendo in modo decisivo al successo per 1-0 contro il Galles. Una prestazione che non è passata indifferente ai tifosi della Nazionale danese, che hanno scelto il centrale della Lazio come Player of The Match al termine della gara.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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