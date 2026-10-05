Galles Danimarca, Provstgaard un muro: è lui il Player of The Match

Attraverso una prestazione solida e da leader difensivo Oliver Provstgaard ha convinto i tifosi danesi, che l’hanno scelto come Player of The Match della sfida fra il Galles e la Danimarca.

LEGGI ANCHE: De Silvestri: “Sandri mi manca come amico. L’Olimpico mette timore”

Provstgaard nominato Player of The Match di Galles Danimarca

Solidità, personalità, continuità, precisione e attenzione: Oliver Provstgaard ha costruito, mattoncini per mattoncini, il muro a difesa della porta della Danimarca, contribuendo in modo decisivo al successo per 1-0 contro il Galles. Una prestazione che non è passata indifferente ai tifosi della Nazionale danese, che hanno scelto il centrale della Lazio come Player of The Match al termine della gara.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP