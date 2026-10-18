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Battesimo del gol per Provstgaard, primo timbro per il danese

Published

3 ore ago

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Provstgaard primo gol Lazio

Al 37′ del primo tempo di Juventus Lazio Oliver Provstgaard apre le marcature della partita segnano una rete importantissima, che non solo consegna il vantaggio ai biancocelesti, ma rappresenta anche il primo gol con la squadra capitolina per il danese.

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Il battesimo di Provstgaard: ecco il primo gol con la Lazio

Inizio di stagione da sogno per Oliver Provstgaard, che ha finalmente compiuto l’atteso salto. Dopo essersi preso la titolarità e la maglia della Nazionale, ecco anche il primo timbro con la maglia della Lazio addosso. Al 37′ del primo tempo della sfida contro la Juventus, il danese è bravo a elevarsi fra Bremer e Lucumi e a incornare il pallone crossato da Zaccagni, bucando Vicario. Alla trentasettesima partita in biancoceleste, Provstgaard è riuscito a iscrivere il suo nome nel tabellino nel corso di una partita fondamentale.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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