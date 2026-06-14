Rinnovo Provstgaard, il saldo zero blocca le trattative

Aria di rinnovo per Oliver Provstgaard in casa Lazio; la società deve far fronte alle probabili cessioni nel mercato estivo e intende proseguire il suo rapporto con il difensore danese: i dettagli.

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La Lazio pensa al rinnovo di Provstgaard: tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – Brusca frenata sul fronte rinovo. Come riporta il Corriere della Sera, il mercato a saldo zero limita la possibilità di proporre aumenti di ingaggio. Di conseguenza, le trattative per il prolungamento del contratto di Oliver Provstgaard hanno subito un rallentamento inaspettato che continuerà finché la situazione non sarà risolta.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Come riportato da Il Corriere dello Sport, Provstgaard rappresenta una delle poche certezze per Gattuso. Il danese è reduce da un’ottima stagione con ben 26 presenze, ha anche giocato la sua prima partita da titolare con la nazionale nell’amichevole contro il Congo ed è pronto per ripartire al meglio con il nuovo allenatore.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – La Lazio vuole ripartire da Provstgaard. Il difensore danese, come scrive il CdS nella sua edizione odierna, avrà in futuro le chiavi della retroguardia biancoceleste, viste anche le sempre più possibili partenze di Gila e Romagnoli. La società sta lavorando alacremente per il rinnovo del contratto del nazionale danese che, al momento, guadagna 500mila euro a stagione. A Formello credono tantissimo nelle qualità del giocatore e senza alcun dubbio si tratta una pedina alla quale né la dirigenza né Gattuso vogliono rinunciare.

Fra le poche note positive della stagione appena conclusa c’è la crescita di Oliver Provstgaard. Il difensore danese, arrivato dal Vejle nel febbraio 2025, ha disputato un buon campionato ed ha risposto in maniera convincente quando è stato chiamato in causa. 26 gettoni collezionati in Serie A per un totale di 1527 minuti giocati, il classe 2003 ha convinto la società che starebbe pensando al rinnovo. Come riporta Valerio Marcangeli di Radio Laziale, le parti sarebbero vicine al prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio.

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