Provstgaard inseguito dallo Sporting ma per la Lazio è incedibile

Tra i tanti giocatori della Lazio, pochi possono dirsi incedibili: fra questi c’è Oliver Provstgaard, corteggiato dallo Sporting Lisbona. Le ultime sulla trattativa.

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Lo Sporting ci prova per Provstgaard: i dettagli

Con la penuria di difensori a Formello, la permanenza di Oliver Provstgaard è imprescindibile. Patric, Gigot e Filipe Bordon sono indisponibili; Romagnoli è alla porta; Gila ha già salutato. Per questa ragione la Lazio ha respinto il primo tentativo di approccio da parte dello Sporting Lisbona per il danese. Data la situazione di piena emergenza, è considerato incedibile.

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