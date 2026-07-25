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Provstgaard inseguito dallo Sporting ma per la Lazio è incedibile

Published

35 minuti ago

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Provstgaard Sporting

Tra i tanti giocatori della Lazio, pochi possono dirsi incedibili: fra questi c’è Oliver Provstgaard, corteggiato dallo Sporting Lisbona. Le ultime sulla trattativa.

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Lo Sporting ci prova per Provstgaard: i dettagli

Con la penuria di difensori a Formello, la permanenza di Oliver Provstgaard è imprescindibile. Patric, Gigot e Filipe Bordon sono indisponibili; Romagnoli è alla porta; Gila ha già salutato. Per questa ragione la Lazio ha respinto il primo tentativo di approccio da parte dello Sporting Lisbona per il danese. Data la situazione di piena emergenza, è considerato incedibile.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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