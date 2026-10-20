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Gila e Romagnoli un lontano ricordo: Provstgaard e Sutalo già una certezza
Gli addii di Gila e Romagnoli avevano generato incertezze e preoccupazioni a Gattuso, ma ora sono già un lontano ricordo: la nuova coppia di centrali, formata da Provstgaard e Sutalo, è già una certezza.
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Provstgaard e Sutalo hanno fatto già dimenticare Gila e Romagnoli
Una nuova coppia centrale che è diventata già una solida certezza. Provstgaard e Sutalo, arrivato quest’ultimo in prestito dall’Ajax per quattro soldi, hanno già fatto dimenticare Gila e Romagnoli. Il tempo nel calcio scivola via veloce, tutto si dimentica e si cancella alla velocità della luce, ma in questo caso la svolta è arrivata fin da subito. Non è stata versata alcuna lacrima, se non per il legame affettivo che si era creato.
I due hanno mostrato e dimostrato di avere una grande sintonia, subito dentro i meccanismi e grandi letture difensive integrate. Contro la Juventus una prestazione maiuscola, l’attacco bianconero è stato annullato.
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