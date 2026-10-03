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Provstgaard, il titolarissimo che non ti aspetti

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2 ore ago

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Provstgaard titolare inamovibile

Il nuovo tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, è riuscito a sopperire ottimamente ai problemi economici della Lazio e a dare enfasi a giocatori che, nel recente passato, non avevano brillato, come per esempio Oliver Provstgaard, che Maurizio Sarri considerava un giovane di prospettiva e poco più: oggi, invece, il danese è un titolare inamovibile di fronte all’uomo più usato da Gattuso: il portiere Mandas.

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Provstgaard è diventato titolare inamovibile con Gattuso

Con 6 presenze su 6 e tutti i minuti giocati in stagione, Provstgaard e Mandas sono i due uomini con maggior minutaggio nella Lazio. Sul greco non c’è alcuna sorpresa, dal momento che parliamo del portiere, ma il danese non era dato così fisso nell’11 titolare, a inizio stagione. Alle loro spalle troviamo capitan Zaccagni e Taylor, seguiti dall’incontenibile Frattesi di questo avvio di campionato.

Bene anche Floriani Mussolini, mentre manca ancora l’apporto di alcuni nuovi come Gudmundsson e Pinamonti che hanno giocato, rispettivamente, 39 e 108 minuti. Il loro tempo arriverà presto, già nel gruppo di sfide previste per il rientro dalla sosta per le nazionali.

I 10 calciatori più utilizzati da Gattuso

  1. Christos Mandas – 540 minuti
  2. Oliver Provstgaard – 540 minuti
  3. Mattia Zaccagni – 537 minuti
  4. Kenneth Taylor – 511 minuti
  5. Davide Frattesi – 405 minuti
  6. Romano Floriani Mussolini – 403 minuti
  7. Matteo Cancellieri – 372 minuti
  8. Danilho Doekhi – 360 minuti
  9. Nuno Tavares – 339 minuti
  10. Reda Belahyane – 334 minuti
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